Defesa executou pouco mais de metade do investimento previsto para 2024

13 dez, 2025 - 09:37 • João Pedro Quesado
O Ministério da Defesa executou 55% do investimento previsto pela Lei de Programação Militar para 2024, avança este sábado o jornal Público. A execução ficou nove pontos percentuais abaixo dos 64% registados em 2023.
No primeiro ano de Nuno Melo como ministro da Defesa, o investimento público nas Forças Armadas foi de 387,6 milhões de euros, 15 milhões mais que no ano anterior. O investimento orçamentado para 2024 era superior a 701 milhões de euros.
A taxa de execução e o valor absoluto estão em pontas opostas do espetro. Os 55% registados em 2024 são apenas superados, pela negativa, pelas execuções de 2021, de 54%, e de 2007, de 50%, segundo o Público.
Já o valor absoluto investido é o segundo mais alto de sempre, superado pelo registado em 2022. No ano da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Estado gastou mais de 469 milhões de euros, executando 73% do orçamentado.
A Marinha foi o ramo das Forças Armadas com menor execução — 46 milhões de euros, 24% do previsto. A Força Aérea viu investidos 107 milhões de euros, correspondentes a 67% do orçamento, e o Exército teve um investimento de 58 milhões, equivalente a 77%. Os serviços centrais tiveram direito a 161 milhões (70%), enquanto o Estado-Maior General das Forças Armadas viu investidos 15 milhões (34%).