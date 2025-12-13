Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 13 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Política

Defesa executou pouco mais de metade do investimento previsto para 2024

13 dez, 2025 - 09:37 • João Pedro Quesado

O valor absoluto investido é o segundo mais alto de sempre, enquanto a taxa de execução é a terceira mais baixa desde 2006. A Marinha foi o ramo das Forças Armadas com menor execução.

A+ / A-

O Ministério da Defesa executou 55% do investimento previsto pela Lei de Programação Militar para 2024, avança este sábado o jornal Público. A execução ficou nove pontos percentuais abaixo dos 64% registados em 2023.

No primeiro ano de Nuno Melo como ministro da Defesa, o investimento público nas Forças Armadas foi de 387,6 milhões de euros, 15 milhões mais que no ano anterior. O investimento orçamentado para 2024 era superior a 701 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A taxa de execução e o valor absoluto estão em pontas opostas do espetro. Os 55% registados em 2024 são apenas superados, pela negativa, pelas execuções de 2021, de 54%, e de 2007, de 50%, segundo o Público.

o valor absoluto investido é o segundo mais alto de sempre, superado pelo registado em 2022. No ano da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Estado gastou mais de 469 milhões de euros, executando 73% do orçamentado.

Governo aprova despesa de 5,8 mil milhões de euros em Defesa

Conselho de Ministros

Governo aprova despesa de 5,8 mil milhões de euros em Defesa

Portugal faz "adesão formal" ao programa SAFE, da (...)

A Marinha foi o ramo das Forças Armadas com menor execução — 46 milhões de euros, 24% do previsto. A Força Aérea viu investidos 107 milhões de euros, correspondentes a 67% do orçamento, e o Exército teve um investimento de 58 milhões, equivalente a 77%. Os serviços centrais tiveram direito a 161 milhões (70%), enquanto o Estado-Maior General das Forças Armadas viu investidos 15 milhões (34%).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 13 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?