Mais de mil autarcas elegem dirigentes da Associação Nacional de Municípios

Luísa Salgueiro deixa o cargo de presidente da ANMP depois de o PSD ter vencido em mais câmaras no todo nacional, ficando por isso com a presidência da associação que representa os municípios.

No XXVII Congresso da ANMP, que se segue a umas eleições autárquicas, Pedro Pimpão, presidente reeleito da Câmara de Pombal (PSD), é o candidato único a suceder à socialista Luísa Salgueiro , presidente da Câmara de Matosinhos.

Centenas de autarcas reúnem-se este sábado e domingo num congresso em Viana do Castelo, após as autárquicas, no qual o social-democrata Pedro Pimpão deverá ser confirmado como presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Com o maior número de municípios e assembleias de (...)

Além da eleição dos novos dirigentes, ao congresso serão levados os temas mais relevantes para os municípios nos próximos anos, nomeadamente autonomia, descentralização, o financiamento local, a sustentabilidade e a coesão territorial.

Pela primeira vez, a CDU, que ganhou em 12 câmaras, fica de fora da direção da ANMP e o Chega, que elegeu apenas presidentes em três câmaras, também teve um resultado que ficou longe de uma presença no Conselho Diretivo.

A votação para a eleição dos membros dos diversos órgãos da ANMP decorre este sábado. Além de autarcas eleitos pelo PSD, farão parte do Conselho Diretivo autarcas socialistas e autarcas eleitos por movimentos independentes .

O primeiro tema em debate, "Autonomia e Descentralização", será apresentado este sábado no Congresso e tem como relator Manuel Cordeiro, presidente da Câmara de São João da Pesqueira (PSD, ex-independente).

No domingo, o presidente da Câmara de Loures (PS), Ricardo Leão, trará a debate o tema do "Financiamento Local", tendo em conta que uma nova lei das finanças locais é uma das principais reivindicações dos autarcas.

No mesmo dia, Francisco Lopes (PSD), presidente da Câmara Municipal de Lamego, trará ao debate dos autarcas o tema "Sustentabilidade e Coesão".

No domingo à tarde será debatida e depois votada a resolução do XXVII Congresso da ANMP, com as principais conclusões e compromissos dos municípios para o próximo mandato.

O secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, que antes de ir para o Governo foi presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, apresentará o evento "Portugal Nação Global", que pretende juntar todos os portugueses no mundo, desde empresários, autarcas, entidades e representantes das comunidades para "promover negócios, parcerias e desenvolvimento económico".

No congresso são ainda esperados o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro. .

A ANMP realiza congressos de dois em dois anos, sendo que só aquele que se segue a eleições autárquicas é eletivo.

Nas últimas autárquicas, o PSD venceu o maior número de câmaras, recuperando a ANMP, que pertencia ao PS desde 2013.

No total nacional, o PSD, com listas próprias ou em coligações, venceu em 136 municípios, contra 128 do PS, quando em 2021 tinha triunfado em 114, contra 149 dos socialistas.