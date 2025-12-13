Ouvir
Congresso da Associação Nacional de Municipios

Moedas defende alteração da lei autárquica com entendimento entre PSD e PS

13 dez, 2025 - 15:48 • Hugo Monteiro , Miguel Marques Ribeiro

O presidente da Câmara de Lisboa defendeu uma mudança que permita a criação de executivos municipais mesmo que minoritários, sem a presença de vereadores da oposição.

Carlos Moedas espera que o atual governo tenha a sensibilidade e vontade para uma alteração da lei eleitoral autárquica e propõe um entendimento entre PSD e PS nesta matéria.

Na tarde deste sábado, à entrada para o Congresso da Associação Nacional de Municipios, que decorre em Viana do Castelo, o presidente da Câmara de Lisboa defendeu uma mudança que permita a criação de executivos municipais mesmo que minoritários, sem a presença de vereadores da oposição.

“Deveria haver uma comissão executiva que tenha o presidente da Câmara eleito, com aqueles que são os seus vereadores com pelouro. Isso seria a Câmara Municipal. Depois a oposição [seria] feita obviamente dentro da Assembleia Municipal, com todas as forças políticas e com todo o escrutínio necessário da democracia”, declarou o autarca.

Moedas defendeu uma abordagem pragmática para a governação local. “A democracia tem de ter escrutínio, por um lado, e tem de ser eficaz, por outro lado.” O presidente da Câmara de Lisboa defende que o bloqueio da gestão autárquico não é admissível. “Quando nós nos deparamos com municípios totalmente em minoria, com vereadores da oposição, que a única coisa que fazem é o bloqueio daquilo que é a implementação de um programa que foi votado pelas pessoas, isso não funciona e, portanto, é hora, ao fim de 50 anos, de pensarmos também nesse tema.”

Descentralização da educação enfrenta desafios que podem comprometer qualidade

Conselho Nacional de Educação

Descentralização da educação enfrenta desafios que podem comprometer qualidade

O CNE salienta ainda que a heterogeneidade das rea(...)

Moedas apelou ainda a um entendimento entre PSD e PS. “Este tipo de mudanças de que eu estou a falar só podem ser feitas em conjunto com uma maioria alargada daquilo que é o centro democrático do nosso país, o PSD e o PS, obviamente.”

O também líder da Área Metropolitana de Lisboa espera que o “governo tenha vontade” de fazer esta mudança. ”Temos hoje aqui um ministro da Economia da Coesão Territorial, que conhece bem [esta realidade], porque foi três vezes presidente da Câmara e, portanto, é muito importante que haja essa sensibilidade. E eu penso que este governo tem essa sensibilidade.”

Descentralização da educação gerou déficit superior a "50 milhões"

Já sobre a descentralização, o autarca de Lisboa notou que a descentralização na área da educação resultou num déficit de “mais de 50 milhões”, que representa a diferença entre o dinheiro que o Estado dá ao munícipio e aquilo que é realmente investido.

Moedas garante que não irá aceitar mais competências numa altura em que continua por saldar a dívida anterior. “Enquanto isso não for resolvido, eu não aceitarei mais nenhum tipo de descentralização.”

Críticas que se estendem à área da saúde: "Não aceitei a descentralização da saúde. Por outro lado, continuo a fazer muito na área da saúde. A fazer os centros de saúde, a fazer as escolas e depois, como eu digo, nós fazemos tudo isso, oferecemos isso ao Estado e o Estado nem sequer nos paga renda.”

Temos de “resolver esses pontos”, concluiu o social-democrata.

Mais de mil autarcas estão reunidos este fim de semana para eleger o sucessor de Luisa Salgueiro à frente da Associação Nacional de Municipios. Pedro Pimpão, presidente da Câmara de Pombal é o único candidato à presidência do organismo.

