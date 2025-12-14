Municípios apelam ao Governo por nova lei das finanças locais já em 2027

Um modelo de financiamento municipal para resolver o problema da habitação, a valorização das carreiras da administração local e as regiões administrativas como ferramenta de reforço da descentralização. São estes os apelos que constam da resolução final do Congresso da Associação Nacional de Municípios - que terminou este domingo em Viana do Castelo. O documento elenca ainda 12 desafios ao Governo e foi aprovado este domingo por esmagadora maioria.

Na resolução do XXVII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) figuram medidas prioritárias como a nova Lei das Finanças Locais e o fortalecimento da autonomia local, desafios colocados esta tarde na reta final do congresso, que juntou, durante este fim de semana, centenas de autarcas em Viana do Castelo.

Na leitura das conclusões, o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria, apelou ainda ao Governo por uma nova lei das finanças locais já em 2027.

"Reivindicamos ao governo uma nova lei das Finanças Locais, que entre em vigor em 2027 e que nos faça convergir com os níveis médios de partilha de recursos que existem na União Europeia. Afirmámos como essencial a descentralização administrativa para a reforma do Estado. Queremos a revisão do estatuto dos eleitos locais, a valorização das carreiras da administração local. Queremos uma resposta cabal ao problema do acesso à habitação, nomeadamente encontrando um modelo de financiamento municipal para a habitação e reafirmamos a importância das regiões administrativas para o aprofundamento da descentralização", disse o autarca.

Na resolução, os municípios reivindicam medidas prioritárias para o mandato 2025-2029, nomeadamente que o Governo desenvolva urgentemente os procedimentos aptos à aprovação de uma nova Lei das Finanças Locais, para que a mesma possa ter já efeitos no Orçamento do Estado para 2027.

"Entre outros aspetos, que conduza à convergência com os níveis médios de partilha de recursos da Zona Euro, propicie a correção das assimetrias territoriais e garanta a estabilidade, transparência e simplificação do financiamento local", acrescenta a missiva.

A resolução afirma que a descentralização administrativa é um pilar essencial da reforma do Estado e um instrumento fundamental para a transformação social e económica do país, reforçando a coesão territorial.

"Destaca a evolução no processo de transferência de competências após a celebração dos acordos entre a ANMP e o Governo nas áreas da educação, saúde e ação social, com a resolução de importantes questões previamente identificadas, considerando, no entanto, que o Governo deve propiciar o seu acompanhamento efetivo com a revitalização da Comissão de Acompanhamento, corrigir o que precisa de correção e concretizar as matérias ainda em falta", indica.

Os municípios consideram que é urgente salvaguardar aspetos importantes que não foram contemplados nos avisos para financiamento do Programa Escolas, permitindo a inclusão das escolas de prioridade 3 e das escolas posteriormente aditadas, designadamente aquelas cuja execução foi decorrendo, acautelando-se ainda a atribuição de financiamento de forma contínua.

É reiterada a proposta, no âmbito da tutela administrativa, de criação de uma entidade inspetiva exclusivamente dedicada às autarquias locais; e preconiza a revisão do Estatuto dos Eleitos Locais, adequando as condições do exercício do mandato dos eleitos locais às exigências dos tempos atuais.

"Entende como essencial uma reflexão sobre o modelo de organização, a gestão e a valorização das carreiras da Administração Local, uma vez que a rigidez de apenas três carreiras gerais conjugada com todas as limitações ao nível da avaliação do desempenho e na evolução na carreira vêm prejudicando não só a atração, como também a retenção de talento na Administração Pública", aponta.

A resolução aprovada defende a efetiva participação dos municípios no desenho, governação e gestão dos fundos comunitários, garantindo-se a resposta às prioridades de cada território de uma forma que se pretende mais célere e desburocratizada.

Reivindica que o Governo repense a aplicação da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), contenha e modere o seu valor, que é "verdadeiramente incomportável", e que o Fundo Ambiental proceda à devolução direta da totalidade da TGR paga pelos municípios.

Considera inaceitável a demora no lançamento dos procedimentos concursais para a atribuição das concessões de eletricidade em baixa tensão, reclamando do Governo a criação das condições necessárias para o efeito.

"Sustenta a indispensabilidade de ser dada uma resposta cabal e definitiva ao grave problema do acesso à habitação, com a revisitação dos programas habitacionais existentes e de outros instrumentos de execução de políticas públicas nesta área, acomodando, também, um modelo de financiamento municipal para a habitação", refere.

A criação das regiões administrativas também foi vista como essencial para o aprofundamento da descentralização administrativa, sendo instrumento fundamental para a promoção da coesão nacional e desenvolvimento integrado dos territórios.