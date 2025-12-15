“Angela Maryah”, “BEGG a Presidente” e “Why Not?!”. Há 45 pré-candidatos a Belém, “um número recorde”

Por exemplo, Angela Maria Almeida é protagonista da campanha “Angela Maryah – A Presidente Pioneira”, Bruno Gomes é o rosto da candidatura “BEGG a Presidente” e David Belo lidera a pré-candidatura “Why Not?!”. Jaime Silva tem como lema de candidatura “Um Sorriso em Cada Português”, Lino Leitão da Silva diz que “Esta é pras tias 2026”.

A lista dos 45 pré-candidatos está disponível no Portal da Candidatura . Figuram os candidatos apoiados por partidos - Marques Mendes, Gouveia e Melo, António Filipe, Catarina Martins, André Ventura, Cotrim de Figueiredo, António José Seguro, Jorge Pinto e Joana Amaral Dias – mas também o já clássico Manuel João Vieira e ainda André Pestana, professor que ficou conhecido por estar ligado ao sindicato STOP. Se estes 11 pré-candidatos podem ser mais ou menos conhecidos, há outros que serão mais desconhecidos.

“É um número recorde de pré-candidatos à Presidência da República, tendo agora que reunir o que é exigido por lei em número de assinaturas”, reconhece André Wemans, da Comissão Nacional de Eleições.

Para quem possa achar que são sempre os mesmos nas lides políticas, as presidenciais de 2026 podem não ser assim. Em contagem decrescente para a data limite de formalização das candidaturas a Belém, neste momento há 45 pré-candidatos .

André Wemans não tem uma explicação porque é que este ano há tantos pré-candidatos. “O Portal da Candidatura já esteve ativo na última candidatura”, esclarece, afastando a hipótese de que esta fosse uma novidade que permitisse captar mais candidatos.

O prazo limite para os pré-candidatos formalizarem as suas candidaturas é 18 de dezembro, um mês antes das eleições presidenciais. O porta-voz da CNE recorda que “cada candidatura para ser aceite, além de outras condições, tem de ter 7.500 proponentes ou assinantes” e que esses assinantes “têm de ser únicos”, ou seja, não podem subscrever “duas candidaturas diferentes à Presidência da República”.

Feitas as contas, 45 vezes 7.500 significa ter de mobilizar mais de 330 mil eleitores só para garantir que os 45 pré-candidatos cheguem a candidatos.

“É um número grande de eleitores. De qualquer forma, é uma situação única que não tinha acontecido anteriormente e, obviamente, não temos nenhuma informação sobre qual é a probabilidade dos candidatos, todos ou alguns, reunirem as condições de entregar a candidatura no Tribunal Constitucional”, explica Wemans.

Ainda que com essas incógnitas, há que começar a preparar um boletim de voto que poderá ser extenso.

“A situação está a ser analisada, considerando que poderão existir boletins com um grande número de candidatos e a ver quais são as soluções possíveis”, explica.

Arriscamos perguntar se o boletim de voto pode chegar a ter duas ou três folhas A4.

“Neste momento ainda não temos uma decisão definitiva, estamos a aguardar”, mas reconhece que o boletim poderá vir a ser XXL.