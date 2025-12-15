CGTP pede reunião com Montenegro e reafirma ser tempo de retirar pacote laboral

A CGTP pediu esta segunda-feira uma reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reafirmando a exigência de retirar o pacote laboral, expressa, "de forma inequívoca", na greve geral de 11 de dezembro.

"A CGTP-IN solicitou hoje uma reunião com o primeiro-ministro, tendo em conta a realidade com que a maioria dos trabalhadores se confronta e a exigência de retirada do pacote laboral que, de forma inequívoca, se expressou na greve geral de 11 de dezembro", anunciou, em comunicado, a central sindical.

Para a intersindical, as alterações à legislação laboral não só não respondem às necessidades dos trabalhadores, como agravam a vida destes.

A CGTP referiu que a situação laboral é pautada por baixos salários, horários desregulados, precariedade de vínculos, o que disse condicionar o desenvolvimento do próprio país.

Esta central sindical notou que a greve geral da passada quinta-feira foi um "sinal inequívoco" de rejeição do pacote laboral.

"Uma greve geral que, a partir dos locais de trabalho do setor privado e público, trouxe para a rua a exigência de uma política que valorize o trabalho e os trabalhadores", apontou.

A CGTP e a UGT convocaram uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, apresentado pelo Governo.

Após a paralisação, a ministra do Trabalho convocou a UGT para uma reunião, que se vai realizar esta terça-feira, tendo em vista continuar as negociações sobre o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral, adiantou o Governo à agência Lusa.