Eleições Presidenciais. Debate da Rádio marcado para 2 de janeiro

O Debate da Rádio entre os principais candidatos às eleições presidenciais realiza-se a 2 de janeiro.

Renascença, Antena 1, Observador e TSF estão juntas na organização do debate, que arranca pelas 9h30, com transmissão em simultâneo em todas as rádios, podendo também ser seguido nas plataformas digitais de cada uma das estações, via streaming de vídeo.

A moderação é da responsabilidade dos jornalistas Susana Madureira Martins, da Renascença; Natália Carvalho, da Antena 1; Rui Pedro Antunes, do Observador; e Judith Menezes e Sousa, da TSF.

O Debate da Rádio nasceu em 2015 e tem sido uma iniciativa conjunta presente em todos os ciclos eleitorais da última década. Nesta edição, reúne os candidatos André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes.

As quatro rádios somam, em conjunto, 15% de audiência acumulada de véspera, atingindo diariamente mais de um milhão e quatrocentas mil pessoas.

As eleições presidenciais foram marcadas para 18 de janeiro. É a 11.ª vez que os portugueses são chamados a eleger um Presidente em democracia, desde o 25 de Abril de 1974.

Marcelo Rebelo de Sousa terminará o seu mandato a 9 de março, e será nesta data que o futuro Presidente da República tomará posse.