Lei da Nacionalidade. Constitucionalista diz que intenção do Governo "não sai substancialmente beliscada"

O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia considera que a decisão dos juízes do Tribunal Constitucional tem um "especial impacto" no diploma da Lei da Nacionalidade.

À Renascença, o professor universitário acredita que o Governo não vai tentar nenhuma correção e vai deixar cair estas alterações à lei.

"Se isso se alarga a todos os cidadãos, a maior parte dos portugueses não tem uma segunda nacionalidade. Se os originários perdem a nacionalidade, ficam sem nenhuma. 98% dos portugueses só têm uma nacionalidade, que é a portuguesa. E a lei, e as próprias alterações, permitem que as pessoas fiquem apátridas. Esse é o problema de fundo, que é mais difícil de resolver", considera o constitucionalista.

Bacelar Gouveia considera ainda que o caminho mais fácil é a retirada das normas que foram consideradas inconstitucionais - ou seja, as três por unanimidade e outra por maioria.

No entanto, o professor acredita que a intenção do Governo "não sai substancialmente beliscada" com a decisão do juízes do Palácio Ratton.

"É a questão de aumentar o prazo de sete para dez anos, que nunca foi posto em causa. E também nunca foi posto em causa - e podia ter sido - de o que é isto de 'juramento de adesão solene aos princípios fundamentais de um Estado de direito democrático' ou que é 'conhecer suficientemente os direitos e os deveres inerentes à nacionalidade portuguesa'", afirma Bacelar Gouveia.

Os juízes do Tribunal Constitucional consideraram inconstitucionais quatro normas das alterações à Lei da Nacionalidade, três delas por unanimidade, além de um outro decreto que previa a perda da nacionalidade como pena acessória.