Lisboa. PS vai votar contra "mau" orçamento municipal

O Partido Socialista (PS) vai votar contra o que diz ser um "mau" orçamento municipal, em Lisboa.

À Renascença, sobre a decisão anunciada esta segunda-feira, Alexandra Leitão critica "uma redução muito significativa do investimento no Estado Social".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Desde logo tem uma redução absolutamente incompreensível de 40% na habitação. Estamos a falar em retirar cerca de 100 milhões de euros para a habitação", sublinha.

"Portanto, numa cidade como Lisboa, em que a habitação é uma crise, é uma emergência, é impossível que o Partido Socialista vote, sequer se abstenha, é impossível que não vote contra um orçamento que retira tanto dinheiro, tanto investimento, tanta opção política à habitação," reitera.

A candidata socialista que concorreu contra Carlos Moedas nas últimas eleições autárquicas refere que a opção política deste orçamento foi a de "aumentar as despesas correntes, que aumentam 12%, foi reduzir o investimento, e este investimento é reduzido nesta dimensão absolutamente inaceitável na habitação, mas também é reduzido em equipamentos sociais".

Alexandra Leitão lamenta a falta de investimento para novas obras na cidade, como em escolas e centros de saúde.

"Depois de ter inaugurado as obras deixadas, lançadas ou já em obra por Fernanda Medina, ou seja, depois de ter passado quatro anos a inaugurar obras que tinham sido lançadas antes, Moedas não tem nenhumas novas obras para o seu segundo mandato. E um orçamento que reduz o investimento desta maneira comprova exatamente isso", aponta, ainda.

Questionada sobre se esta decisão do PS deixa tudo nas mãos do Chega, Alexandra Leitão defende que os socialista tinham que votar contra um orçamento com estas características e que, neste momento, tudo nas reuniões da Câmara "tem sido feito com o Chega".

A socialista acusa Carlos Moedas de ter decidido "governar com o Chega" e com os seus votos.

"Por exemplo, a matéria orçamental é a primeira vez que se delega no Presidente alterações orçamentais, e isso foi feito com o voto do Chega. A mudança do regimento do próprio Câmara, no sentido de reduzir os poderes da oposição, foi feita com os votos do Chega. O regulamento do alojamento local foi aprovado com os votos do Chega", justifica.