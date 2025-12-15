Moedas "espantado" acusa PS de tomar "posição radical" sobre Orçamento

Carlos Moedas cola o selo de "radical" ao PS, por anunciar o voto contra o Orçamento Municipal, sem antes discutir o documento em reunião de Câmara.

O presidente da Câmara de Lisboa considera "muito estranho" o anúncio de Alexandra Leitão - que considerou o documento um "mau orçamento", que desinveste na esfera social.

O autarca do PSD esteve, esta segunda-feira de manhã, numa cerimónia de entrega de mais de 150 chaves de habitação municipal, e lamentou a atitude do maior partido da oposição.

"É a primeira vez, desde há quatro anos, que o Partido Socialista toma uma posição tão radical, mesmo antes da apresentação do documento", atira Carlos Moedas, em resposta aos jornalistas.

O presidente da Câmara de Lisboa promete "continuar a dialogar" e desafia o PS a recuar na posição em relação ao Orçamento municipal. Caso o PS vote contra, Carlos Moedas terá de se entender com o Chega ou com o PCP.

O autarca lisboeta considera que o orçamento muncipal é um "instrumento dos lisboetas para podermos executar política pública" e por isso defende que os partidos votem contra certas medidas, e não contra o documento integral. Nos primeiros quatro anos de mandato, Carlos Moedas teve sempre os orçamentos aprovados com a abstenção do PS.

Moedas rejeita que haja um desinvestimento no setor social com este orçamento, e aponta áreas como as pessoas em situação de sem-abrigo, a saúde o a área social.

"Para um partido como o PS, um dos partidos fundacionais na nossa democracia, não costuma acontecer. Só posso estar espantado", remata o presidente da maior autarquia do país.