Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Câmara de Lisboa

Moedas "espantado" acusa PS de tomar "posição radical" sobre Orçamento

15 dez, 2025 - 13:25 • Tomás Anjinho Chagas

Moedas entregou mais de uma centena e meia de chaves e desafiou o Governo a não alienar a antiga sede do Conselho de Ministros.

A+ / A-

Carlos Moedas cola o selo de "radical" ao PS, por anunciar o voto contra o Orçamento Municipal, sem antes discutir o documento em reunião de Câmara.

O presidente da Câmara de Lisboa considera "muito estranho" o anúncio de Alexandra Leitão - que considerou o documento um "mau orçamento", que desinveste na esfera social.

O autarca do PSD esteve, esta segunda-feira de manhã, numa cerimónia de entrega de mais de 150 chaves de habitação municipal, e lamentou a atitude do maior partido da oposição.

"É a primeira vez, desde há quatro anos, que o Partido Socialista toma uma posição tão radical, mesmo antes da apresentação do documento", atira Carlos Moedas, em resposta aos jornalistas.

O presidente da Câmara de Lisboa promete "continuar a dialogar" e desafia o PS a recuar na posição em relação ao Orçamento municipal. Caso o PS vote contra, Carlos Moedas terá de se entender com o Chega ou com o PCP.

O autarca lisboeta considera que o orçamento muncipal é um "instrumento dos lisboetas para podermos executar política pública" e por isso defende que os partidos votem contra certas medidas, e não contra o documento integral. Nos primeiros quatro anos de mandato, Carlos Moedas teve sempre os orçamentos aprovados com a abstenção do PS.

Moedas rejeita que haja um desinvestimento no setor social com este orçamento, e aponta áreas como as pessoas em situação de sem-abrigo, a saúde o a área social.

"Para um partido como o PS, um dos partidos fundacionais na nossa democracia, não costuma acontecer. Só posso estar espantado", remata o presidente da maior autarquia do país.

Lisboa. PS vai votar contra "mau" orçamento municipal

Lisboa. PS vai votar contra "mau" orçamento municipal

Alexandra Leitão acusa Carlos Moedas de ter decidi(...)

Moedas pede antiga sede do Conselho de Ministros

Numa cerimónia em Entrecampos, no centro de Lisboa - em que foram entregues mais de 150 chaves de habitação municipal - o presidente da Câmara de Lisboa elogiou o papel do Estado central na política de habitação. Mas não deixou de fazer um pedido.

Carlos Moedas desafia o Governo a recuar na intenção de alienar a antiga sede do Conselho de Ministros, em Campo de Ourique, e afirma que é possível a Câmara transformá-lo para efeitos de habitação.

"Fiz o pedido ao Governo, estou à espera de resposta, de alguns edifícios, como é o caso do edifício do Conselho de Ministros, em que nós poderíamos rapidamente reformular e ter um edifício especificamente para jovens, polícias, professores, enfermeiros, pessoas que hoje já não conseguem pagar as rendas na cidade", revela o presidente da Câmara de Lisboa.

Trata-se de um dos edifícios que faz parte de um lote de património que o Governo anunciou que pretende alienar. Alexandra Leitão, na altura, contestou e pediu à Câmara de Lisboa para impedir que a antiga sede do Conselho de Ministros fosse vendida.

Na cerimónia esteve ainda presente o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que apontou a cidade de Lisboa como um "exemplo" a seguir nas políticas públicas para a área da habitação.

Segundo Carlos Moedas, desde que começou o seu mandato, em 2021, já entregou 3 179 casas, mas o autarca assume que cada vez que entrega uma chave "há sempre mais uma pessoa que necessita".

O presidente da Câmara reconhece que "nunca se consegue chegar à totalidade da sua resolução" do problema e promete continuar a "lutar no fia-a-dia".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?