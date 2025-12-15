Ouvir
Presidenciais 2026

Ventura lidera sondagem, mas Marques Mendes vence todos os cenários de 2ª volta

15 dez, 2025 - 21:10 • Diogo Camilo

Na sondagem da Universidade Católica há cinco candidatos em empate técnico e 18% dos inquiridos ainda não sabe em quem votar - uma percentagem maior do que a intenção direta de voto em qualquer candidato.

É a terceira sondagem que coloca André Ventura na frente das intenções de voto para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, mas nesta há cinco candidatos em empate técnico.

O barómetro do CESOP da Universidade Católica para a RTP, a Antena 1 e o Público coloca o líder do Chega em primeiro, seguido de Luís Marques Mendes, mas o conselheiro de Estado e antigo líder do PSD lidera todos os cenários de segunda volta, que se perspetiva cada vez mais inevitável, já que qualquer candidato está muito longe dos 50% necessários para que as eleições se resolvam na primeira volta.

Na sondagem, Ventura tem 16% da intenção direta de voto, seguido de 15% de Marques Mendes, de 13% de Gouveia e Melo, de 12% de António José Seguro e de 11% de João Cotrim de Figueiredo, com uma percentagem de 18% de indecisos.

Assim, e tendo em conta a margem de erro de +/- 2,8% para os 1185 inquiridos do barómetro, realizado entre 4 e 12 de dezembro, os cinco candidatos estão em empate técnico.

Mais abaixo, Catarina Martins tem 2% das intenções de voto, tal como António Filipe. Jorge Pinto tem 1% e Manuel João Vieira menos de 1%.

Em cenários de segunda volta, Marques Mendes vence a Gouveia e Melo, Ventura e Seguro, enquanto André Ventura perde nos três cenários por larga margem. Já Gouveia e Melo vence a Ventura, mas perde frente a Seguro e Marques Mendes.

