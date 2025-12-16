Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 16 dez, 2025
Partido Socialista

José Luís Carneiro acusa Governo de desvalorizar o combate à pobreza

16 dez, 2025 - 16:13 • Redação

O secretário-geral do Partido Socialista alerta para o impacto das opções do Executivo nos mais vulneráveis e reafirma o compromisso do PS com a Constituição no debate sobre a Lei da Nacionalidade.

José Luís Carneiro considera que o combate à pobreza e às desigualdades está a ser desvalorizado pelo Governo e defende que deve ser uma prioridade política nacional, sobretudo na proteção das crianças, idosos e pessoas com baixos rendimentos.

À margem de um encontro com uma Rede Europeia Antipobreza, no Porto, com representantes de todos os distritos do país, o líder socialista destacou os resultados alcançados na última década e avisou para o risco de retrocesso nas políticas sociais.

“Entre 2015 e 2024, conseguimos reduzir a percentagem de pessoas em risco de pobreza de 19,5% para 15,4%”, afirmou José Luís Carneiro, salientando ainda a evolução positiva na pobreza infantil. “A pobreza na infância e o risco de exclusão passaram de 31% para 20%”, acrescentou.

Segundo o secretário geral do PS, este esforço coletivo envolveu o Estado, as instituições particulares de solidariedade social e os municípios, e “não pode ser posto em causa”, defendendo que o Governo deve assumir esta área como uma das suas principais prioridades. O PS vai levar o tema à Assembleia da República através de um projeto de resolução.

Lei da Nacionalidade declarada inconstitucional pelo TC

Imigração

Lei da Nacionalidade declarada inconstitucional pelo TC

Tribunal Constitucional considerou que quatro norm(...)

Sobre o atual contexto político e as eleições presidenciais, José Luís Carneiro manifestou apoio a António José Seguro, considerando que é a candidatura com condições para representar o espaço do socialismo democrático. Para o socialista, Seguro é “aquele que garante que, indo à segunda volta, tem condições para passar”, alertando que candidaturas sem viabilidade podem dificultar a presença da esquerda democrática na fase decisiva da eleição.

No debate em torno da Lei da Nacionalidade, José Luís Carneiro garantiu que o Partido Socialista continuará a respeitar o Estado de Direito e as instituições democráticas. “Quando assumimos funções como deputados ou membros do Governo, juramos servir a lei e servir a Constituição”, sublinhou.

Para Carneiro, a luta contra a pobreza deve ser uma responsabilidade transversal, assumida pelo Governo, pelas autarquias e pela Assembleia da República.

