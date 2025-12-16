José Luís Carneiro acusa Governo de desvalorizar o combate à pobreza

16 dez, 2025 - 16:13 • Redação
José Luís Carneiro considera que o combate à pobreza e às desigualdades está a ser desvalorizado pelo Governo e defende que deve ser uma prioridade política nacional, sobretudo na proteção das crianças, idosos e pessoas com baixos rendimentos.
À margem de um encontro com uma Rede Europeia Antipobreza, no Porto, com representantes de todos os distritos do país, o líder socialista destacou os resultados alcançados na última década e avisou para o risco de retrocesso nas políticas sociais.
“Entre 2015 e 2024, conseguimos reduzir a percentagem de pessoas em risco de pobreza de 19,5% para 15,4%”, afirmou José Luís Carneiro, salientando ainda a evolução positiva na pobreza infantil. “A pobreza na infância e o risco de exclusão passaram de 31% para 20%”, acrescentou.
Segundo o secretário geral do PS, este esforço coletivo envolveu o Estado, as instituições particulares de solidariedade social e os municípios, e “não pode ser posto em causa”, defendendo que o Governo deve assumir esta área como uma das suas principais prioridades. O PS vai levar o tema à Assembleia da República através de um projeto de resolução.
Imigração
Tribunal Constitucional considerou que quatro norm(...)
Sobre o atual contexto político e as eleições presidenciais, José Luís Carneiro manifestou apoio a António José Seguro, considerando que é a candidatura com condições para representar o espaço do socialismo democrático. Para o socialista, Seguro é “aquele que garante que, indo à segunda volta, tem condições para passar”, alertando que candidaturas sem viabilidade podem dificultar a presença da esquerda democrática na fase decisiva da eleição.
No debate em torno da Lei da Nacionalidade, José Luís Carneiro garantiu que o Partido Socialista continuará a respeitar o Estado de Direito e as instituições democráticas. “Quando assumimos funções como deputados ou membros do Governo, juramos servir a lei e servir a Constituição”, sublinhou.
Para Carneiro, a luta contra a pobreza deve ser uma responsabilidade transversal, assumida pelo Governo, pelas autarquias e pela Assembleia da República.