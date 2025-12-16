José Luís Carneiro acusa Governo de desvalorizar o combate à pobreza

José Luís Carneiro considera que o combate à pobreza e às desigualdades está a ser desvalorizado pelo Governo e defende que deve ser uma prioridade política nacional, sobretudo na proteção das crianças, idosos e pessoas com baixos rendimentos.

À margem de um encontro com uma Rede Europeia Antipobreza, no Porto, com representantes de todos os distritos do país, o líder socialista destacou os resultados alcançados na última década e avisou para o risco de retrocesso nas políticas sociais.

“Entre 2015 e 2024, conseguimos reduzir a percentagem de pessoas em risco de pobreza de 19,5% para 15,4%”, afirmou José Luís Carneiro, salientando ainda a evolução positiva na pobreza infantil. “A pobreza na infância e o risco de exclusão passaram de 31% para 20%”, acrescentou.

Segundo o secretário geral do PS, este esforço coletivo envolveu o Estado, as instituições particulares de solidariedade social e os municípios, e “não pode ser posto em causa”, defendendo que o Governo deve assumir esta área como uma das suas principais prioridades. O PS vai levar o tema à Assembleia da República através de um projeto de resolução.

