Montenegro avisa: "Não se deixem levar por quem pega no megafone e vai para a rua"

“Aqueles que se arrogam a falar em nome dos portugueses, e depois os portugueses pronunciam-se e têm um deputado na Assembleia da República, têm três deputados e os portugueses não acham nada àquilo que eles dizem que eles acham”, disse Montenegro para acrescentar o Partido Socialista.

O primeiro-ministro foi mais longe e, sem citar nenhum partido, apontou ao PCP e ao Bloco de Esquerda que, de certa forma, lideraram o protesto contra a lei laboral no dia da greve geral de 11 de dezembro.

“Não se acanhem, não se deixem levar por aqueles que pegam no megafone e vão para a rua a pensar que têm essa representatividade porque não têm”, avisou Montenegro.

“É esse sentimento que neste Natal quero partilhar convosco. Sim, podem estar confiantes, o povo está com o PSD, o povo está com este Governo ”, disse o primeiro-ministro e líder do PSD, aludindo aos partidos que se juntaram aos protestos no dia da greve geral.

No jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD que juntou ainda alguns ministros, Luís Montenegro lembrou que o ano que agora termina foi de vitórias eleitorais, legislativas e autárquicas, e cinco dias depois da greve geral pediu aos deputados para não de deixarem levar pela oposição, porque os portugueses estão ao lado do Governo.

“E os outros, que ainda há pouco tempo tinham uma maioria absoluta e agora têm 58 deputados e não querem aprender com aquilo que o povo lhes disse e continuam a falar para nós como se tivessem ainda a representatividade maioritária do povo e têm o desplante de dizer que arrogantes somos nós”, concluiu.

No discurso, o líder do PSD disse ainda que todos têm o direito de festejar as vitórias que o partido alcançou, mas assegura que está ciente da realidade do país.

“Se aqueles que já têm a tentação de dizer que o homem já está inebriado, não, tenham calma, nós estamos firmes e seguros e sabemos o chão que pisamos, nós vencemos as eleições autárquicas, vencemos as eleições legislativas, mas temos consciência da realidade”, garantiu.

Luís Montenegro pediu aos deputados e aos ministros que estavam na sala para deixarem de se queixar com o passado e olhar para o futuro porque, no seu entender, há uma “oportunidade de ouro” de crescimento económico do país.

“Olhem para 2026 e abram o vosso horizonte até 2029, que são os anos desta legislatura e olhem para esses anos como uma oportunidade de ouro para podermos catapultar Portugal para um ciclo virtuoso de desenvolvimento, de prosperidade”, garantiu Montenegro.

Mendes é “de longe o mais preparado”

A um mês das eleições presidenciais, a corrida a Belém não ficou de fora do discurso e Luís Montenegro elogiou Marques Mendes, o candidato apoiado pelo PSD que é o mais bem preparado nesta corrida e já mostrou a independência.

“Vamos contribuir para a eleição do mais qualificado, do mais experiente, daquele que já mostrou-se ser de longe, mas é que não é um bocadinho, não é poucochinho, é de longe o mais preparado candidato para ser Presidente da República”, referiu Montenegro.

O líder do PSD, que esteve no lançamento do livro sobre Marques Mendes, que reuniu várias figuras do partido, garantiu ainda que o candidato já deu mostras de independência.

“E nós estamos à vontade, não é por ser do nosso partido, porque se há quem sofra com isso somos nós. E se há quem sofreu domingo após domingo durante muito tempo, fomos nós”, disse.

Montenegro quis, aliás, deixar claro que os anteriores presidentes do PSD sempre seguiram essa independência.

“E tal como já aconteceu com o atual Presidente da República e com aquele que o antecedeu, os nossos anteriores presidentes do PSD têm o condão de exercer a mais alta magistratura da nação com altos critérios de independência. Nunca nenhum Presidente da República que foi presidente do PSD fez nenhum favor político ao PSD”, concluiu Luís Montenegro.

No jantar houve troca de presentes, Hugo Soares, o líder parlamentar ofereceu a Montenegro um jogo sobre o partido e recebeu em troca um prato pintado com a imagem da residência oficial de São Bento.