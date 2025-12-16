Ouvir
Pacote laboral

Primeiro-ministro vai receber CGTP a 7 de janeiro

16 dez, 2025 - 12:18 • Ana Kotowicz

Esta terça-feira, a UGT é recebida pela ministra do Trabalho. A CGTP tinha feito um pedido de reunião a Montenegro na segunda-feira.

A CGTP pediu e Luís Montenegro assentiu. No início de janeiro, a central sindical liderada por Tiago Oliveira vai ser recebida em São Bento. A notícia é avançada pela Lusa, que cita fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro. O encontro está agendado para daqui a três semanas, a 7 de janeiro.

O pedido foi feito pela CGTP na segunda-feira, acompanhado de uma exigência: a retirada do pacote laboral, vontade expressa pelos trabalhadores, "de forma inequívoca", na greve geral de 11 de dezembro, convocada em conjunto pelas duas centrais sindicais portuguesa. No entanto, a ministra do Trabalho já fez saber que não está disponível para começar o processo "da estaca zero".

No dia seguinte à greve, a ministra Rosário Palma Ramalho convocou a UGT para uma reunião, que acontece esta terça-feira, às 17h00. A CGTP não foi convidada.

A reunião terá lugar no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa, estando previstas declarações da ministra no final do encontro, segundo informação oficial do ministério.

Em representação da União Geral de Trabalhadores (UGT) estão o secretário-geral, Mário Mourão, e a presidente, Lucinda Dâmaso, de acordo com informação oficial da central sindical.

