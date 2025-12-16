Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Polémica

Residências universitárias degradam-se só com alunos pobres, diz ministro

16 dez, 2025 - 18:05 • Alexandre Abrantes Neves , Manuela Pires , Ricardo Vieira

Fernando Alexandre considera que escolas e hospitais degradam-se quando são utilizados por pessoas de classes sociais mais baixas. PS considera que o ministro da Educação não tem condições para continuar, se não pedir desculpa.

A+ / A-
Serviços públicos degradam-se quando são usados por pobres, afirma ministro Fernando Alexandre

Os serviços públicos degradam-se quando são utilizados por pessoas de classe social mais baixa, afirmou esta terça-feira o ministro da Educação e Ciência, Fernando Alexandre.

Durante a apresentação das novas medidas de ação social para o ensino superior, em Lisboa, Fernando Alexandre defendeu que o Estado devia atrair alunos com maiores capacidades financeiras para as residências universitárias e não apenas estudantes desfavorecidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Como justificação, o ministro disse que os equipamentos públicos ficam deteriorados quando utilizados por pessoas mais pobres.

“Aquilo que nós fazemos no ensino superior é não misturar, é pôr nas residências universitárias os estudantes dos meios sócio-económicos mais desfavorecidos. Por isso, também já agora, é que depois elas se degradam”, declarou Fernando Alexandre.

Ação social. Apoio de 1.045 euros será pago durante todo o curso e não apenas no 1.º ano

Ensino Superior

Ação social. Apoio de 1.045 euros será pago durante todo o curso e não apenas no 1.º ano

Tradicional bolsa de estudo mantém-se, mas regras (...)

“Quando nós metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais básicos a beneficiar do serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora. É assim nos hospitais, é assim nas escolas públicas. Nós sabemos que é assim”, defendeu o ministro da Educação.

O governante considera que as residências académicas devem ser "espaços de integração, de bem-estar e de promoção do sucesso escolar, e não, como são atualmente, e foram sempre em Portugal, espaços onde são colocados os alunos de rendimentos mais baixos”.

Contactado pela Renascença, o Ministério da Educação promete enviar em breve uma nota a esclarecer as declarações de Fernando Alexandre.

PS exige pedido de desculpas

Numa declaração aos jornalistas na Assembleia da República, o líder parlamentar do PS considerou que as declarações do ministro da Educação são graves e mostram que Fernando Alexandre não está "à altura de ser ministro de todos os portugueses".

Eurico Brilhantes Dias exige um pedido de desculpas, caso contrário o ministro deve abandonar o cargo.

"As declarações são particularmente graves quando se fala do ministro que tem a tutela da Educação, que é onde procuramos promover a igualdade de oportunidades. Se o senhor ministro não retificar, se o senhor ministro não reconhecer que cometeu um erro grave, discriminatório, preconceituoso, face às famílias com rendimentos mais baixos, deixou de ter condições de ser Ministro da Educação. Portugal merece ter um ministro da Educação para todos os portugueses", diz Eurico Brilhante Dias.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?