Residências universitárias degradam-se só com alunos pobres, diz ministro

“Aquilo que nós fazemos no ensino superior é não misturar, é pôr nas residências universitárias os estudantes dos meios sócio-económicos mais desfavorecidos. Por isso, também já agora, é que depois elas se degradam”, declarou Fernando Alexandre.

Como justificação, o ministro disse que os equipamentos públicos ficam deteriorados quando utilizados por pessoas mais pobres.

Durante a apresentação das novas medidas de ação social para o ensino superior, em Lisboa, Fernando Alexandre defendeu que o Estado devia atrair alunos com maiores capacidades financeiras para as residências universitárias e não apenas estudantes desfavorecidos.

Os serviços públicos degradam-se quando são utilizados por pessoas de classe social mais baixa , afirmou esta terça-feira o ministro da Educação e Ciência, Fernando Alexandre.

“Quando nós metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais básicos a beneficiar do serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora. É assim nos hospitais, é assim nas escolas públicas. Nós sabemos que é assim”, defendeu o ministro da Educação.

O governante considera que as residências académicas devem ser "espaços de integração, de bem-estar e de promoção do sucesso escolar, e não, como são atualmente, e foram sempre em Portugal, espaços onde são colocados os alunos de rendimentos mais baixos”.

Contactado pela Renascença, o Ministério da Educação promete enviar em breve uma nota a esclarecer as declarações de Fernando Alexandre.



PS exige pedido de desculpas

Numa declaração aos jornalistas na Assembleia da República, o líder parlamentar do PS considerou que as declarações do ministro da Educação são graves e mostram que Fernando Alexandre não está "à altura de ser ministro de todos os portugueses".

Eurico Brilhantes Dias exige um pedido de desculpas, caso contrário o ministro deve abandonar o cargo.

"As declarações são particularmente graves quando se fala do ministro que tem a tutela da Educação, que é onde procuramos promover a igualdade de oportunidades. Se o senhor ministro não retificar, se o senhor ministro não reconhecer que cometeu um erro grave, discriminatório, preconceituoso, face às famílias com rendimentos mais baixos, deixou de ter condições de ser Ministro da Educação. Portugal merece ter um ministro da Educação para todos os portugueses", diz Eurico Brilhante Dias.