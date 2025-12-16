Seguro vs. Cotrim: os ovos no mesmo cesto e o estilo na Presidência

Dois antigos líderes partidários - que insistem que estão acima das suas áreas políticas - mostraram as suas diferenças, na corrida a Belém para 2026.

No debate entre António José Seguro e João Cotrim Figueiredo, esta terça-feira à noite na RTP, o socialista e o liberal mantiveram uma temperatura alta grande parte do tempo, com distinções claras no que defendem para o perfil do Presidente, na lei laboral ou na lei da nacionalidade. Até começou tudo bastante morno.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Dos elogios...

No arranque do debate, João Cotrim de Figueiredo colocou o pé no acelerador e fez uma caracterização do seu adversário. Se, por um lado, reconheceu "transparência e integridade" a António José Seguro, avisou que isso "não chega".

Cotrim avisa que o candidato apoiado pelo PS "não faz o pleno" ao não conseguir o apoio de todo o Partido Socialista.

Do outro lado da mesa, Seguro agradeceu as palavras "amáveis" e agradeceu a disponibilidade do candidato liberal para reagendar o debate, depois de António José Seguro ter pedido para adiar por estar doente.

...aos ataques

Virando-se ao ataque, António José Seguro lembrou que o seu adversário se tem mostrado a favor da reforma laboral, e avisou para o perigo de existir um Governo e um Presidente do mesmo espetro político.

"É uma diferença muito grande, que serve para demonstrar que a sua eventual eleição como Presidente da República, reforçava o poder absoluto que já existe no nosso espectro político da direita em Portugal", atirou o antigo líder do PS.

João Cotrim de Figueiredo aproveitou para responder à "teoria dos cestos", em que o candidato apoiado pelo PS tem alertado para o desiquilíbrio de o país ter um Governo e um Presidente da mesma área política.

O antigo presidente da Iniciativa Liberal considera a "teoria dos cestos perigosa" e pergunta o que faz Seguro se for eleito Presidente e o PS ganhar as eleições legislativas: "Demite-se?".