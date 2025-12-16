"Totalmente falso". Ministro da Educação diz que foi mal interpretado

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, diz que foi mal interpretado e considera "totalmente falso" ter afirmado que os alunos mais carenciados são responsáveis pela degradação das residências universitárias.

Fernando Alexandre responde, assim, à polémica desencadeada pelas suas declarações, esta quinta-feira de manhã, durante a apresentação das novas medidas de ação social para o ensino superior.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à Renascença, o ministro da Educação rejeita ter responsabilizado as pessoas de classes sociais mais carenciadas pela degradação dos serviços públicos e afirma: "eu próprio fui bolseiro e vivi numa residência universitária".

"Aquilo que eu referi na minha intervenção, é que a degradação resulta da falta de investimento da parte da gestão. Foi isso que foi dito", esclarece Fernando Alexandre.



O governante defende que o desafio é tornar as residências universitárias "espaços de diversidade, espaços de interação, espaços de bem-estar, espaços de integração dos estudantes deslocados, para que não sejam dormitórios de estudantes de baixos rendimentos, mas sejam casa".

O ministro da Educação admite que "Portugal é uma das sociedades mais desiguais e as famílias de rendimentos mais baixos têm menos voz" para reivindica melhores condições.





[em atualização]