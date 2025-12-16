"Totalmente falso". Ministro da Educação diz que foi mal interpretado

O governante defende que o desafio é tornar as residências universitárias "espaços de diversidade, espaços de interação, espaços de bem-estar, espaços de integração dos estudantes deslocados, para que não sejam dormitórios de estudantes de baixos rendimentos, mas sejam casa".

"Aquilo que eu referi na minha intervenção, é que a degradação resulta da falta de investimento da parte da gestão . Foi isso que foi dito", esclarece Fernando Alexandre.

Em declarações à Renascença , o ministro da Educação rejeita ter responsabilizado as pessoas de classes sociais mais carenciadas pela degradação dos serviços públicos e afirma: "eu próprio fui bolseiro e vivi numa residência universitária" .

Fernando Alexandre responde, assim, à polémica desencadeada pelas suas declarações, esta quinta-feira de manhã, durante a apresentação das novas medidas de ação social para o ensino superior.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, diz que foi mal interpretado e considera "totalmente falso" ter afirmado que os alunos mais carenciados são responsáveis pela degradação das residências universitárias.

O ministro da Educação admite que "Portugal é uma das sociedades mais desiguais e as famílias de rendimentos mais baixos têm menos voz" para reivindicar melhores condições, embora admita que não tem dados sobre esta correlação.

"Não tenho dados sobre isso. E não estou a dizer que estão todas degradadas. Há residências universitárias que são bem geridas. Isso não está em questão. Mas é um problema que o sistema entende que existe. Eu desafiei os reitores e os doentes politécnicos a repensarmos o modelo de gestão das residências universitárias e foi bem recebido", sublinha.



"O Conselho Nacional de Inovação Pedagógica, que também esteve presente nesta discussão sobre as residências, participou e está precisamente a pensar nisso. Aliás, todos falaram sobre isso. A sessão antes da minha intervenção foi sobre a qualidade das residências em Portugal e do desafio que temos pela frente para as tornar em casas e não em dormitórios, como são atualmente, em que são basicamente só alunos de baixos rendimentos", argumenta Fernando Alexandre.

A origem da polémica

Durante a apresentação das novas medidas de ação social para o ensino superior, numa cerimónia em Lisboa, Fernando Alexandre defendeu que o Estado devia atrair alunos com maiores capacidades financeiras para as residências universitárias e não apenas estudantes desfavorecidos.

Os serviços públicos degradam-se quando são utilizados por pessoas de classe social mais baixa, afirmou o ministro da Educação e Ciência, Fernando Alexandre.

“Aquilo que nós fazemos no ensino superior é não misturar, é pôr nas residências universitárias os estudantes dos meios sócio-económicos mais desfavorecidos. Por isso, também já agora, é que depois elas se degradam”, declarou.

“Quando nós metemos pessoas que são basicamente todas de rendimentos mais básicos a beneficiar do serviço público, nós sabemos que esse serviço público se deteriora. É assim nos hospitais, é assim nas escolas públicas. Nós sabemos que é assim”, defendeu o ministro da Educação.



O governante referiu, ainda, que as residências académicas devem ser "espaços de integração, de bem-estar e de promoção do sucesso escolar, e não, como são atualmente, e foram sempre em Portugal, espaços onde são colocados os alunos de rendimentos mais baixos”.