Presidenciais 2026

Cotrim Figueiredo vê paralelismos entre casos Marques Mendes e Spinumviva

17 dez, 2025 - 16:12 • Lusa

Candidato às presidenciais compara o caso Spinumviva ao facto de Marques Mendes recusar esclarecer como ganhou 709 mil euros líquidos nos últimos dois anos, enquanto consultor externo da sociedade Abreu Advogados.

A+ / A-

O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo apontou esta quarta-feira paralelismos entre a recusa de Marques Mendes explicar "709 mil euros" ganhos na Abreu Advogados e o caso Spinumviva que envolve o primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendendo que os candidatos têm obrigação de transparência.

"Por altura da discussão das questões de censura a propósito do caso de Spinumviva, Marques Mendes exigiu que fossem feitos esclarecimentos", apontou o candidato às eleições presidenciais João Cotrim Figueiredo. "Este caso tem todas as analogias e todos os paralelos."

Em causa está uma notícia da revista "Sábado" a avançar que o candidato à Presidência da República com o apoio dos partidos do Governo, Luís Marques Mendes, recusa esclarecer como ganhou 709 mil euros líquidos nos últimos dois anos enquanto consultor externo da sociedade Abreu Advogados.

Através da assessoria, Marques Mendes respondeu à "Sábado" que "são questões a que só a Abreu Advogados pode responder, se o entender fazer", enquanto a sociedade de advogados afirmou que não comenta vencimentos nem matérias cobertas por segredo profissional, acrescentando que disponibiliza informação "objetiva e transparente" no seu site.

"Tentativa de assassinato de caráter". Cotrim e Mendes trocam acusações

Presidenciais 2026

"Tentativa de assassinato de caráter". Cotrim e Mendes trocam acusações

Frente a frente televisivo aqueceu com Marques Men(...)

"Há paralelismos e recordo-me que até o próprio candidato Marques Mendes fez questão de dizer na altura, em relação ao caso que envolveu o primeiro-ministro Montenegro, que era muito importante, era essencial, que o primeiro-ministro esclarecesse todos os contornos daquele caso", vincou Cotrim Figueiredo.

Para o candidato apoiado pela IL, "os candidatos presidenciais têm a obrigação de ser o mais transparentes possível relativamente ao seu percurso político e ao seu percurso profissional" e que é do interesse dos próprios candidatos que esclareçam quais têm sido as suas relações profissionais, sobretudo as que "possam constituir conflitos de interesses".

Desta forma, acrescentou, evitam-se quaisquer suspeitas sobre os candidatos.

Em causa estão 413.247,58 euros recebidos em 2023 e 296.309,37 euros em 2024, valores que Marques Mendes não explica relativamente à origem exata dos honorários e sobre possíveis conflitos de interesses.

Tópicos
Saiba Mais
