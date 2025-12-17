Cotrim Figueiredo vê paralelismos entre casos Marques Mendes e Spinumviva

O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo apontou esta quarta-feira paralelismos entre a recusa de Marques Mendes explicar "709 mil euros" ganhos na Abreu Advogados e o caso Spinumviva que envolve o primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendendo que os candidatos têm obrigação de transparência.

"Por altura da discussão das questões de censura a propósito do caso de Spinumviva, Marques Mendes exigiu que fossem feitos esclarecimentos", apontou o candidato às eleições presidenciais João Cotrim Figueiredo. "Este caso tem todas as analogias e todos os paralelos."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em causa está uma notícia da revista "Sábado" a avançar que o candidato à Presidência da República com o apoio dos partidos do Governo, Luís Marques Mendes, recusa esclarecer como ganhou 709 mil euros líquidos nos últimos dois anos enquanto consultor externo da sociedade Abreu Advogados.

Através da assessoria, Marques Mendes respondeu à "Sábado" que "são questões a que só a Abreu Advogados pode responder, se o entender fazer", enquanto a sociedade de advogados afirmou que não comenta vencimentos nem matérias cobertas por segredo profissional, acrescentando que disponibiliza informação "objetiva e transparente" no seu site.