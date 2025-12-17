Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 dez, 2025
Presidenciais 2026

Jorge Pinto pede transparência e espera que Mendes divulgue clientes antes das eleições

17 dez, 2025 - 16:18 • Lusa

Para o candidato do Livre às presidenciais, Marques Mendes tem "obrigação acrescida" de explicar como ganhou 709 mil euros líquidos nos últimos dois anos enquanto consultor externo da sociedade Abreu Advogados.

O candidato presidencial Jorge Pinto defendeu esta quarta-feira que quem concorre a Belém tem uma "obrigação acrescida" de transparência e disse esperar que Luís Marques Mendes tenha autorização para divulgar lista de clientes da sua empresa familiar antes das eleições.

Em declarações aos jornalistas após a entrega das assinaturas, no Tribunal Constitucional, para formalizar a sua candidatura a Presidente da República, Jorge Pinto argumentou que no cargos-chave do Estado, como o Governo ou a Presidência da República, a "transparência é devida aos portugueses", e que quem se candidata à Presidência da República não está excluído desse dever.

O candidato à Presidência da República apoiado pelo Livre reagia à disponibilidade demonstrada por Luís Marques Mendes para revelar os clientes da sua empresa familiar, se estes lhe derem autorização, depois de a revista "Sábado" ter noticiado que o candidato presidencial recusa-se a esclarecer como ganhou 709 mil euros líquidos nos últimos dois anos enquanto consultor externo da sociedade Abreu Advogados.

Jorge Pinto defendeu que "se a lei não obriga a que essa transparência exista, talvez devesse obrigar" e que os candidatos a Belém têm uma "obrigação acrescida", acrescentado que espera que Luís Marques Mendes tenha a autorização para divulgar clientes da sua empresa familiar antes das eleições de 18 de janeiro.

"Isso sim seria ser fiel a essa ideia de transparência e fiel a essa informação aos eleitores antes de irem a votos", frisou o também deputado do Livre.

Jorge Pinto disse ainda que, para o combate à corrupção, um "fenómeno endémico em todas as democracia", o foco tem de estar na prevenção e a "prevenção faz-se também precisamente pela transparência".

  • Noticiário das 17h
  • 17 dez, 2025
