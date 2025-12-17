Marques Mendes pediu autorização para divulgar nome de clientes

17 dez, 2025 - 19:26 • Ricardo Vieira
O candidato presidencial Marques Mendes garante total transparência e já pediu autorização para divulgar os nomes dos clientes da sua sociedade particular, que entretanto cessou atividade.
Em causa está uma notícia da revista "Sábado" a avançar que Marques Mendes recusa esclarecer como ganhou 709 mil euros líquidos nos últimos dois anos enquanto consultor externo da sociedade Abreu Advogados.
Em declarações à SIC Notícias, o antigo líder do PSD explica que teve uma sociedade particular, que dissolveu quando decidiu candidatar-se a Presidente da República.
Entrevista Renascença
O candidato presidencial defende que a lei de desp(...)
"Pedi autorização aos clientes dessa sociedade, a maior parte dos quais a quem prestei assessoria e fiz conferências, para poder divulgar os nomes dos clientes. Maior transparência não pode existir. Mas não posso divulgar sem autorização, porque há uma lei de proteção de dados que assim o obriga", afirma.
Questionado sobre as declarações do adversário João Cotrim de Figueiredo, que comparou a situação à situação da empresa de Marques Mendes à Spinumviva de Luís Montenegro, o candidato presidencial responde: "não tem pés nem sentido. É baixa política".
"Agi dentro de toda a transparência. Há pessoas como o doutor Cotrim de Figueiredo que pregam uma política com nível, mas depois praticam uma baixa política. Eu sei que tem muito a ver com eu estar a subir nas sondagens, mas acho que isto é inqualificável", atirou Marques Mendes.