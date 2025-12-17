Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais

Marques Mendes pediu autorização para divulgar nome de clientes

17 dez, 2025 - 19:26 • Ricardo Vieira

Candidato presidencial considera que acusações são "baixa política" e garante que sempre agiu "dentro de toda a transparência".

A+ / A-

O candidato presidencial Marques Mendes garante total transparência e já pediu autorização para divulgar os nomes dos clientes da sua sociedade particular, que entretanto cessou atividade.

Em causa está uma notícia da revista "Sábado" a avançar que Marques Mendes recusa esclarecer como ganhou 709 mil euros líquidos nos últimos dois anos enquanto consultor externo da sociedade Abreu Advogados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à SIC Notícias, o antigo líder do PSD explica que teve uma sociedade particular, que dissolveu quando decidiu candidatar-se a Presidente da República.

Marques Mendes garante: "Nunca pedirei a cabeça de nenhum ministro"

Entrevista Renascença

Marques Mendes garante: "Nunca pedirei a cabeça de nenhum ministro"

O candidato presidencial defende que a lei de desp(...)

"Pedi autorização aos clientes dessa sociedade, a maior parte dos quais a quem prestei assessoria e fiz conferências, para poder divulgar os nomes dos clientes. Maior transparência não pode existir. Mas não posso divulgar sem autorização, porque há uma lei de proteção de dados que assim o obriga", afirma.

Questionado sobre as declarações do adversário João Cotrim de Figueiredo, que comparou a situação à situação da empresa de Marques Mendes à Spinumviva de Luís Montenegro, o candidato presidencial responde: "não tem pés nem sentido. É baixa política".

"Agi dentro de toda a transparência. Há pessoas como o doutor Cotrim de Figueiredo que pregam uma política com nível, mas depois praticam uma baixa política. Eu sei que tem muito a ver com eu estar a subir nas sondagens, mas acho que isto é inqualificável", atirou Marques Mendes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?