Parlamento pondera suspender plenários na semana anterior a uma eventual segunda volta

17 dez, 2025 - 14:27 • Lusa
O parlamento está a ponderar suspender a realização de sessões plenárias na semana anterior a uma eventual segunda volta das eleições presidenciais, entre 2 e 6 de fevereiro, disse esta quarta-feira o porta-voz da conferência de líderes.
Em declarações aos jornalistas, o deputado social-democrata Francisco Figueira salientou que a questão relativa à realização de uma eventual segunda volta das eleições presidenciais "ainda não foi objeto de deliberação" por parte da conferência de líderes, mas referiu que o tema já foi abordado na reunião desta quarta-feira.
A primeira volta das eleições presidenciais está marcada para 18 de janeiro, e na última semana de campanha para este ato eleitoral, entre 12 e 16 de janeiro, não se realizam sessões plenárias, havendo apenas reuniões de comissões parlamentares.
Em relação a uma segunda volta, que está apontada para 8 de fevereiro, o porta-voz da conferência de líderes adiantou que, "em princípio, caso ocorra, será seguida a mesma regra" adotada para a primeira volta das presidenciais.
"Isso não foi objeto de deliberação, mas, digamos, houve uma conversa a esse respeito para poder consensualizar-se a mesma forma de funcionamento", indicou