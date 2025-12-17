Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Parlamento pondera suspender plenários na semana anterior a uma eventual segunda volta

17 dez, 2025 - 14:27 • Lusa

Possibilidade de interromper plenários entre 2 e 6 de fevereiro "ainda não foi ainda objeto de deliberação" por parte da conferência de líderes, mas já foi discutida esta quarta-feira.

A+ / A-

O parlamento está a ponderar suspender a realização de sessões plenárias na semana anterior a uma eventual segunda volta das eleições presidenciais, entre 2 e 6 de fevereiro, disse esta quarta-feira o porta-voz da conferência de líderes.

Em declarações aos jornalistas, o deputado social-democrata Francisco Figueira salientou que a questão relativa à realização de uma eventual segunda volta das eleições presidenciais "ainda não foi objeto de deliberação" por parte da conferência de líderes, mas referiu que o tema já foi abordado na reunião desta quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A primeira volta das eleições presidenciais está marcada para 18 de janeiro, e na última semana de campanha para este ato eleitoral, entre 12 e 16 de janeiro, não se realizam sessões plenárias, havendo apenas reuniões de comissões parlamentares.

Eleições Presidenciais. Debate da Rádio marcado para 2 de janeiro

Eleições Presidenciais. Debate da Rádio marcado para 2 de janeiro

As rádios Renascença, Antena 1, TSF e Observador e(...)

Em relação a uma segunda volta, que está apontada para 8 de fevereiro, o porta-voz da conferência de líderes adiantou que, "em princípio, caso ocorra, será seguida a mesma regra" adotada para a primeira volta das presidenciais.

"Isso não foi objeto de deliberação, mas, digamos, houve uma conversa a esse respeito para poder consensualizar-se a mesma forma de funcionamento", indicou

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 17 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?