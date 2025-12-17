Ouvir
Spinumviva: Montenegro diz que foi alvo de um "autêntico inquérito criminal"

17 dez, 2025 - 20:21 • Ricardo Vieira

"Exerci sempre a função de primeiro-ministro em regime de exclusividade e nunca fui avençado de ninguém desde que assumi funções de presidente do PSD", disse o primeiro-ministro, numa declaração ao país.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considera que, na prática, foi alvo de um "inquérito criminal" por parte do Ministério Público.

Montenegro reagiu à decisão da Procuradoria-Geral da República de arquivar a averiguação preventiva à empresa familiar Spinumviva, ao fim de nove meses de investigação.

"O Ministério Público, coadjuvado pela Polícia Judiciária, procedeu a uma averiguação preventiva que na prática foi um autêntico inquérito criminal, tal foi o alcance das diligências efetuadas e os elementos probatórios apreciados", afirmou o primeiro-ministro, numa declaração ao país a partir de Bruxelas.

O Ministério Público não encontrou qualquer indício de crime para abrir um inquérito e Montenegro garante: "exerci sempre a função de primeiro-ministro em regime de exclusividade e nunca fui avençado de ninguém desde que assumi funções de presidente do PSD".

[em atualização]

