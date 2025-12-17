Spinumviva: Procuradoria Europeia arquivou denúncia de Ana Gomes

A Procuradoria Europeia arquivou em 27 de novembro a denúncia da ex-eurodeputada socialista Ana Gomes contra a Spinumviva, a empresa familiar do primeiro-ministro Luís Montenegro, adiantou esta quarta-feira o organismo europeu.

"Após verificação rigorosa das suspeitas comunicadas à Procuradoria Europeia (em conformidade com o artigo 26.º do Regulamento da Procuradoria Europeia), foi decidido não abrir uma investigação", adiantou a entidade comunitária em resposta à agência Lusa.

Segundo a Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla inglesa), a decisão foi tomada a 27 de novembro e a notificação à autora da denúncia no mesmo dia.

Contactada pela Lusa, Ana Gomes confirmou já ter sido notificada da decisão da EPPO e adiantou que a não abertura de uma investigação foi justificada com o facto de os fundos europeus de que beneficiou o grupo Solverde terem sido atribuídos ainda na vigência do Governo de António Costa.

A averiguação preventiva do Ministério Público à Spinumviva foi arquivada, anunciou hoje em comunicado o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no qual se refere que foi excluído da averiguação em Portugal a denúncia de Ana Gomes, por ter sido dirigida à Procuradoria Europeia.

Numa nota publicada no site do DCIAP, o Ministério Público justifica o arquivamento com o facto de não ter existido "notícia da prática de ilícito criminal".