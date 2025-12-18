Ouvir
Carneiro avisa esquerda: "Pulverização de votos beneficia a direita"

18 dez, 2025 - 23:11 • Tomás Anjinho Chagas

Líder do PS acredita que outras candidaturas de esquerda beneficiam a direita. Eurico Brilhante Dias atira ao ministro da Educação e cunha-o: "Fernando, o mal-interpretado".

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pede "união" em torno da candidatura presidencial de António José Seguro, e avisa as restantes candidaturas à esquerda que a dispersão de votos está a beneficiar a direita.

"Só há mesmo uma candidatura da esquerda democrática que pode passar à segunda volta, é a de António José Seguro", começou por afirmar, num jantar, esta quinta-feira à noite com os deputados do PS.

Carneiro deixa um "apelo a todas as outras candidaturas", assume que são "legítimas", mas avisa: "Objetivamente, a pulverização dos votos à esquerda apenas beneficia a direita e a extrema-direita nestas eleições".

Neste discurso, o líder do PS começa a abrir caminho a eventuais desistências de candidatos de esquerda às presidenciais de 18 de janeiro. Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre, chegou a admitir fazê-lo, mas depois recuou.

Noutro plano, José Luís Carneiro afirma que o PS é a "oposição responsável e capaz", e critica o Governo que, acusa, tem "falhado todos os dias" em áreas como a habitação e a saúde.

O secretário-geral do PS considera que o partido "afirmou" uma "visão de paz" para o Médio Oriente, defendendo que os socialistas "sempre" defenderam uma solução de dois estados para o conflito entre Israel e a Palestina.

Eurico critica ministro da Educação: "Fernando, o mal interpretado"

Antes de José Luís Carneiro, discursou Eurico Brilhante Dias perante os deputados socialistas.

"O PS é a oposição, mas a oposição que é alternativa. O partido em que os portugueses vão confiar", afirma o líder da bancada parlamentar.

Eurico Brilhante Dias lembra que, fazendo oposição, o PS não deixou de ser "responsável" ao viabilizar o Orçamento do Estado para 2026, através da abstenção, e lamenta que o Governo opte por tomar decisões erradas em matéria fiscal.

"O não é não, rapidamente, se tornou em sim é sim", lamentou Brilhante Dias, referindo-se à lei da imigração e lei da nacionalidade, em que o Governo chegou a acordo com o Chega.

O líder parlamentar do PS lembra que o Governo está em funções há quase dois anos e deixa a pergunta: "Nas áreas fundamentais, onde é que o país está melhor?".

Eurico Brilhante Dias aponta áreas como a habitação, saúde e economia, para criticar as escolhas do Governo. E faz pontaria ao ministro da Educação, envolto numa declaração polémica esta semana.

"Temos um ministro da Educação que vai ficar conhecido na história com um cognome: Fernando, o mal interpretado", referindo vários episódios em que o ministro da Educação esteve debaixo de fogo.

