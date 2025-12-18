Caso Spinumviva: PS critica desgaste político e custos de uma crise evitável

O secretário-geral do PS reagiu esta quinta-feira ao arquivamento da averiguação preventiva relacionada com o caso Spinumviva, lamentando que o processo tenha conduzido a uma crise política, à realização de eleições e ao dispêndio de elevados recursos públicos, quando, no seu entender, a situação poderia ter sido esclarecida atempadamente pelo primeiro-ministro.

“O Partido Socialista tem como princípio não comentar decisões judiciais e respeitá-las. Ainda assim, é impossível não lamentar que tenham decorrido tantos meses, que o país tenha atravessado uma crise política e que tenham sido consumidos tantos recursos em torno de um assunto que poderia ter sido devidamente esclarecido, nos termos adequados e no momento próprio”, afirmou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas em Bruxelas.

À entrada para a reunião dos líderes do Partido Socialista Europeu, que antecede o Conselho Europeu, Carneiro sublinhou que a averiguação preventiva à empresa da família do primeiro-ministro esteve na origem de uma instabilidade política que desviou atenções e meios num momento em que o Governo deveria estar focado em responder às principais preocupações dos cidadãos, como a habitação, a saúde e os salários.

O líder socialista considerou ainda que não teria sido necessário avançar para eleições legislativas, não fosse a decisão do primeiro-ministro de submeter ao Parlamento uma moção de confiança. “Não teria havido essa necessidade se o primeiro-ministro não tivesse optado por colocar nas mãos do Parlamento a avaliação da sua confiança política”, referiu.

José Luís Carneiro destacou que o Parlamento avaliou a situação à luz do contexto político e acabou por concluir que o primeiro-ministro não reunia as condições necessárias para merecer a sua confiança. “Foi esse o entendimento e o juízo soberano do Parlamento”, afirmou.

Questionado sobre as críticas feitas na noite de quarta-feira por Montenegro à investigação que envolveu a sua família, o secretário-geral do PS limitou-se a dizer que não tinha mais comentários a acrescentar além dos que já tinha feito anteriormente.

Numa declaração ao país na quarta-feira à noite, desde Bruxelas, o primeiro-ministro considerou que foi alvo de um "autêntico inquérito criminal" por parte do Ministério Público no caso Spinumviva e vítima de "insinuações, suspeições e especulações". Luís Montenegro afirmou que "os escrutínios jornalístico e judicial existem, são essenciais à democracia, mas também eles devem funcionar com regras".

Montenegro reagiu, assim, à decisão da Procuradoria-Geral da República de arquivar a averiguação preventiva à empresa familiar Spinumviva, ao fim de nove meses de investigação.

Nesta declaração ao país, o chefe do Governo afirmou que, ele e a sua família, aceitaram uma "inversão do ónus da prova. Reconhece que foram meses difíceis, em que sofreu por ver a família sofrer, mas também com a tranquilidade de quem tem a consciência tranquila.