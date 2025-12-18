Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 18 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Caso Spinumviva: PS critica desgaste político e custos de uma crise evitável

18 dez, 2025 - 08:36 • Olímpia Mairos , com Lusa

José Luís Carneiro afirma que o esclarecimento do processo poderia ter evitado eleições e desvio de atenções das prioridades do país.

A+ / A-

O secretário-geral do PS reagiu esta quinta-feira ao arquivamento da averiguação preventiva relacionada com o caso Spinumviva, lamentando que o processo tenha conduzido a uma crise política, à realização de eleições e ao dispêndio de elevados recursos públicos, quando, no seu entender, a situação poderia ter sido esclarecida atempadamente pelo primeiro-ministro.

“O Partido Socialista tem como princípio não comentar decisões judiciais e respeitá-las. Ainda assim, é impossível não lamentar que tenham decorrido tantos meses, que o país tenha atravessado uma crise política e que tenham sido consumidos tantos recursos em torno de um assunto que poderia ter sido devidamente esclarecido, nos termos adequados e no momento próprio”, afirmou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas em Bruxelas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

À entrada para a reunião dos líderes do Partido Socialista Europeu, que antecede o Conselho Europeu, Carneiro sublinhou que a averiguação preventiva à empresa da família do primeiro-ministro esteve na origem de uma instabilidade política que desviou atenções e meios num momento em que o Governo deveria estar focado em responder às principais preocupações dos cidadãos, como a habitação, a saúde e os salários.

O líder socialista considerou ainda que não teria sido necessário avançar para eleições legislativas, não fosse a decisão do primeiro-ministro de submeter ao Parlamento uma moção de confiança. “Não teria havido essa necessidade se o primeiro-ministro não tivesse optado por colocar nas mãos do Parlamento a avaliação da sua confiança política”, referiu.

José Luís Carneiro destacou que o Parlamento avaliou a situação à luz do contexto político e acabou por concluir que o primeiro-ministro não reunia as condições necessárias para merecer a sua confiança. “Foi esse o entendimento e o juízo soberano do Parlamento”, afirmou.

Questionado sobre as críticas feitas na noite de quarta-feira por Montenegro à investigação que envolveu a sua família, o secretário-geral do PS limitou-se a dizer que não tinha mais comentários a acrescentar além dos que já tinha feito anteriormente.

Numa declaração ao país na quarta-feira à noite, desde Bruxelas, o primeiro-ministro considerou que foi alvo de um "autêntico inquérito criminal" por parte do Ministério Público no caso Spinumviva e vítima de "insinuações, suspeições e especulações". Luís Montenegro afirmou que "os escrutínios jornalístico e judicial existem, são essenciais à democracia, mas também eles devem funcionar com regras".

Montenegro reagiu, assim, à decisão da Procuradoria-Geral da República de arquivar a averiguação preventiva à empresa familiar Spinumviva, ao fim de nove meses de investigação.

Nesta declaração ao país, o chefe do Governo afirmou que, ele e a sua família, aceitaram uma "inversão do ónus da prova. Reconhece que foram meses difíceis, em que sofreu por ver a família sofrer, mas também com a tranquilidade de quem tem a consciência tranquila.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 18 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?