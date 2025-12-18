Ouvir
40 ANOS DE ADESÃO DE PORTUGAL À UE

Marcelo discursa em Estrasburgo três dias depois da primeira volta das presidenciais

18 dez, 2025 - 13:21 • Susana Madureira Martins

O Presidente da República irá participar na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, para assinalar os 40 anos da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia.

A+ / A-

Três dias após as eleições presidenciais, marcadas para 18 de janeiro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem uma intervenção pública na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, para assinalar os 40 anos da adesão de Portugal e Espanha à então Comunidade Económica Europeia (CEE), atualmente União Europeia (UE).

O discurso de Marcelo na cidade francesa na região da Alsácia, onde está sedeado o Parlamento Europeu, deverá ser uma das últimas intervenções de fundo do atual Presidente da República enquanto tal e logo a seguir à primeira volta das presidenciais.

Na mesma sessão plenária, na quarta-feira, dia 22 de janeiro, irá discursar Filipe VI, Rei de Espanha, tendo em conta que os dois países aderiram à UE ao mesmo tempo, a 1 de janeiro de 1986, após a assinatura do tratado de adesão a 12 de junho de 1985.

De resto, para marcar esta ligação de Portugal com Espanha, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu que o país vizinho será o destino da sua última viagem oficial enquanto chefe de Estado, com passagem, pelo menos por Madrid, cumprindo, aliás, uma tradição.

A deslocação do Presidente da República a Espanha já esteve prevista para este mês, mas foi transferida para fevereiro, na sequência da cirurgia de urgência que teve de fazer no início de dezembro a uma hérnia encarcerada.

Para além destas duas viagens ao estrangeiro, a Renascença sabe que o Presidente da República poderá ainda fazer a sua habitual deslocação junto das Forças Nacionais Destacadas em missões no estrangeiro, desconhecendo-se onde exatamente e uma derradeira viagem ao Vaticano onde deverá ser recebido pelo Papa Leão XIV.

