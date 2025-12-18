Ouvir
Ventura lidera sondagem, mas há empate técnico entre quatro candidatos

18 dez, 2025 - 21:20 • Diogo Camilo

Barómetro do ICS-ISCTE para SIC e Expresso mostra Gouveia e Melo em terceiro, mas a vencer em todos os cenários de segunda volta. Metade das intenções de voto em Cotrim de Figueiredo ainda podem mudar e Seguro é quem tem os votos mais definitivos.

Numa sondagem divulgada a um mês da primeira volta de eleições, André Ventura volta a surgir à frente das intenções de voto para Presidente da República.

No barómetro do ICS-ISCTE para SIC e Expresso, o líder do Chega tem 17% sem distribuição de indecisos, que se transformam em 22% com os votos de quem ainda não sabe em quem votar.

Atrás e em empate técnico com Ventura estão Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo, que têm 15% das intenções de voto sem indecisos e 20% com indecisos.

A sondagem, realizada entre os dias 5 e 13 de dezembro, teve 903 inquiridos para uma margem de erro de +- 3,25%.

Isto significa que António José Seguro, que tem apenas 11% sem indecisos, também está dentro da margem de erro e por isso em empate técnico com André Ventura pelo primeiro lugar.

Presidenciais 2026. Sondagens mostram empate técnico a três, Gouveia e Melo em queda livre e Cotrim a subir

Presidenciais 2026

Presidenciais 2026. Sondagens mostram empate técnico a três, Gouveia e Melo em queda livre e Cotrim a subir

Falta um mês para a primeira volta das eleições pr(...)

Atrás surge João Cotrim de Figueiredo, com 8% que se transformam em 10% com a distribuição de indecisos. Na sondagem anterior o candidato tinha apenas 3% e criticou o barómetro.

Mais atrás estão Catarina Martins, com 4%, António Filipe, com 2% e Joana Amaral Dias e Jorge Pinto com 1%.

Entre os candidatos, Seguro é quem tem os votos mais definitivos, enquanto mais de metade das intenções de voto em Cotrim de Figueiredo e Joana Amaral Dias admitem que ainda podem mudar.

Em cenários de segunda volta, Marques Mendes vence a Seguro e Ventura, mas perde para Gouveia e Melo, que lidera todos os cenários frente aos rivais. André Ventura perde todos os frente a frente por larga margem e Seguro só vence ao líder do Chega.

