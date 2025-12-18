Ventura lidera sondagem, mas há empate técnico entre quatro candidatos

Numa sondagem divulgada a um mês da primeira volta de eleições, André Ventura volta a surgir à frente das intenções de voto para Presidente da República.

No barómetro do ICS-ISCTE para SIC e Expresso, o líder do Chega tem 17% sem distribuição de indecisos, que se transformam em 22% com os votos de quem ainda não sabe em quem votar.

Atrás e em empate técnico com Ventura estão Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo, que têm 15% das intenções de voto sem indecisos e 20% com indecisos.

A sondagem, realizada entre os dias 5 e 13 de dezembro, teve 903 inquiridos para uma margem de erro de +- 3,25%.

Isto significa que António José Seguro, que tem apenas 11% sem indecisos, também está dentro da margem de erro e por isso em empate técnico com André Ventura pelo primeiro lugar.