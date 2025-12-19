Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Candidatura de Marques Mendes desafia adversários a também divulgarem lista de clientes

19 dez, 2025 - 17:12 • Ricardo Vieira

A candidatura de Marques Mendes critica os adversários que "atiram pedras e depois escondem a mão", sem concretizar insinuações, e lamenta notícias com base em denúncias anónimas que não resultaram na abertura de qualquer investigação por parte do Ministério Público.

A+ / A-

A candidatura de Marques Mendes desafia os adversários na corrida à Presidência da República a seguirem o seu exemplo e a divulgarem lista de clientes com quem tiveram negócios nos últimos anos.

Miguel Poiares Maduro, da comissão política do candidato apoiado pelo PSD, começou por saudar "a iniciativa inédita de Marques Mendes divulgar a lista de clientes" da sua empresa, que entretanto cessou atividade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"É uma iniciativa que vai mais longe do que as próprias obrigações que nessa matéria têm os próprios titulares de cargos públicos", assinalou Poiares Maduro, em declarações aos jornalistas, em Lisboa.

A candidatura de Marques Mendes critica os adversários que "atiram pedras e depois escondem a mão", sem concretizar insinuações.

Candidatos que estão a fazer uma campanha desse tipo a única coisa que revelam é que não têm condições para ser Presidente da República

Miguel Poiares Maduro referiu, especificamente, os nomes de João Cotrim de Figueiredo e de Henrique Gouveia e Melo.

“Candidatos que estão a fazer uma campanha desse tipo a única coisa que revelam é que não têm condições para ser Presidente da República", criticou.

Também lamentou a publicação de notícias com base em denúncias anónimas que não resultaram na abertura de qualquer investigação por parte do Ministério Público.

Marques Mendes divulga lista de 22 clientes

Presidenciais

Marques Mendes divulga lista de 22 clientes

Diretor de campanha, Duarte Marques, desafia os re(...)

"Fazer notícias com base em denúncias anónimas é inaceitável, é perverso para a democracia. É muito importante a transparência e o escrutínio. Têm agora uma lista de clientes do doutor Marques Mendes. Façam o mesmo relativamente aos outros candidatos", pediu Miguel Poiares Maduro aos jornalistas.

O candidato presidencial divulgou esta sexta-feira a lista de clientes da sua empresa pessoal, na qual se encontram prestações de serviços em consultoria, comentário e participações em conferências, e que inclui a construtora de Famalicão Alberto Couto Alves.

Numa lista enviada à Lusa pela sua candidatura, encontram-se como clientes da sociedade LS2MM, Lda., no âmbito de consultoria estratégica: a Alberto Couto Alves, SGPS, SA; a Associação Portuguesa dos Industriais de Engenharia Energética (APIEE); a Atrys Portugal Centro Médico Avançado, SA, do Porto; a Denominador Comum - Consultoria de Negócios, SA, com sede na Póvoa de Lanhoso; e a Painhas SA, com sede no Porto.

Da lista da sua empresa constam igualmente, no âmbito de conferências proferidas por Marques Mendes: a ARP -- Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros; associação de Restaurantes McDonald"s, Brandom -- Comunicação, Imagem e eventos, Lda; CBRE -- Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda; Cimpor - Serviços, SA; Eixo e Debate, Lda; El Circo del Marketing SL; Ger Imotion - Lda; GS1 Portugal; Marketividade -- Marketing, comunicação e vendas, Lda; Primavera -- Business Software Solutions, SA; Rede Global, SA; Shopitur, SA; a Tabaqueira II, SA; e Tedcom, Lda.

Na sequência de um artigo da revista Sábado, segundo o qual Marques Mendes ganhou mais de 700 mil euros nos últimos dois anos enquanto consultor da Abreu Advogados e na sociedade LS2MM, Lda, o candidato presidencial comprometeu-se a divulgar a lista da sua empresa familiar, após autorização dos clientes, mas não da sociedade de advogados, por colocar em causa o sigilo profissional.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?