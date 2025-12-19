Candidatura de Marques Mendes desafia adversários a também divulgarem lista de clientes

A candidatura de Marques Mendes desafia os adversários na corrida à Presidência da República a seguirem o seu exemplo e a divulgarem lista de clientes com quem tiveram negócios nos últimos anos.

Miguel Poiares Maduro, da comissão política do candidato apoiado pelo PSD, começou por saudar "a iniciativa inédita de Marques Mendes divulgar a lista de clientes" da sua empresa, que entretanto cessou atividade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"É uma iniciativa que vai mais longe do que as próprias obrigações que nessa matéria têm os próprios titulares de cargos públicos", assinalou Poiares Maduro, em declarações aos jornalistas, em Lisboa.

A candidatura de Marques Mendes critica os adversários que "atiram pedras e depois escondem a mão", sem concretizar insinuações.

Candidatos que estão a fazer uma campanha desse tipo a única coisa que revelam é que não têm condições para ser Presidente da República

Miguel Poiares Maduro referiu, especificamente, os nomes de João Cotrim de Figueiredo e de Henrique Gouveia e Melo.

“Candidatos que estão a fazer uma campanha desse tipo a única coisa que revelam é que não têm condições para ser Presidente da República", criticou.



Também lamentou a publicação de notícias com base em denúncias anónimas que não resultaram na abertura de qualquer investigação por parte do Ministério Público.