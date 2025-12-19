Candidatura de Marques Mendes desafia adversários a também divulgarem lista de clientes

19 dez, 2025 - 17:12 • Ricardo Vieira
A candidatura de Marques Mendes desafia os adversários na corrida à Presidência da República a seguirem o seu exemplo e a divulgarem lista de clientes com quem tiveram negócios nos últimos anos.
Miguel Poiares Maduro, da comissão política do candidato apoiado pelo PSD, começou por saudar "a iniciativa inédita de Marques Mendes divulgar a lista de clientes" da sua empresa, que entretanto cessou atividade.
"É uma iniciativa que vai mais longe do que as próprias obrigações que nessa matéria têm os próprios titulares de cargos públicos", assinalou Poiares Maduro, em declarações aos jornalistas, em Lisboa.
A candidatura de Marques Mendes critica os adversários que "atiram pedras e depois escondem a mão", sem concretizar insinuações.
Candidatos que estão a fazer uma campanha desse tipo a única coisa que revelam é que não têm condições para ser Presidente da República
Miguel Poiares Maduro referiu, especificamente, os nomes de João Cotrim de Figueiredo e de Henrique Gouveia e Melo.
“Candidatos que estão a fazer uma campanha desse tipo a única coisa que revelam é que não têm condições para ser Presidente da República", criticou.
Também lamentou a publicação de notícias com base em denúncias anónimas que não resultaram na abertura de qualquer investigação por parte do Ministério Público.
Presidenciais
"Fazer notícias com base em denúncias anónimas é inaceitável, é perverso para a democracia. É muito importante a transparência e o escrutínio. Têm agora uma lista de clientes do doutor Marques Mendes. Façam o mesmo relativamente aos outros candidatos", pediu Miguel Poiares Maduro aos jornalistas.
O candidato presidencial divulgou esta sexta-feira a lista de clientes da sua empresa pessoal, na qual se encontram prestações de serviços em consultoria, comentário e participações em conferências, e que inclui a construtora de Famalicão Alberto Couto Alves.
Numa lista enviada à Lusa pela sua candidatura, encontram-se como clientes da sociedade LS2MM, Lda., no âmbito de consultoria estratégica: a Alberto Couto Alves, SGPS, SA; a Associação Portuguesa dos Industriais de Engenharia Energética (APIEE); a Atrys Portugal Centro Médico Avançado, SA, do Porto; a Denominador Comum - Consultoria de Negócios, SA, com sede na Póvoa de Lanhoso; e a Painhas SA, com sede no Porto.
Da lista da sua empresa constam igualmente, no âmbito de conferências proferidas por Marques Mendes: a ARP -- Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros; associação de Restaurantes McDonald"s, Brandom -- Comunicação, Imagem e eventos, Lda; CBRE -- Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda; Cimpor - Serviços, SA; Eixo e Debate, Lda; El Circo del Marketing SL; Ger Imotion - Lda; GS1 Portugal; Marketividade -- Marketing, comunicação e vendas, Lda; Primavera -- Business Software Solutions, SA; Rede Global, SA; Shopitur, SA; a Tabaqueira II, SA; e Tedcom, Lda.
Na sequência de um artigo da revista Sábado, segundo o qual Marques Mendes ganhou mais de 700 mil euros nos últimos dois anos enquanto consultor da Abreu Advogados e na sociedade LS2MM, Lda, o candidato presidencial comprometeu-se a divulgar a lista da sua empresa familiar, após autorização dos clientes, mas não da sociedade de advogados, por colocar em causa o sigilo profissional.