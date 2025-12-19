Cotrim vs. Ventura: Da pedofilia, a Sócrates, a batalha campal pelo voto à direita

Ventura disse que, enquanto deputado, sempre apresentou declarações de rendimentos, garantiu que apenas tem “uma conta bancária”. Cotrim disse, por seu turno que foi “obrigado” a entregar as declarações de rendimentos e garante estar “disponível” para prestar contas.

No dia em que Luís Marques Mendes, candidato presidencial apoiado pelo PSD, divulgou os nomes dos clientes da empresa que detinha e que, entretanto, cessou atividade, André Ventura lançou a suspeita de que “não sabemos se é tudo” e acusou o ex-líder do PSD de ser o candidato “mais condicionado” e o “ menos transparente de todos ” pela ligação que tem ao Governo.

O resultado da meia hora de debate entre os dois candidatos à Presidência da República foi caótico, com a jornalista Clara de Sousa a ter dificuldade em gerir os tempos de palavra e a selvajaria de acusações metralhadas nos últimos minutos por Cotrim e Ventura.

Trataram-se por tu, começaram por concordar sobre a polémica que envolve a divulgação da lista de clientes de Luís Marques Mendes, mas João Cotrim Figueiredo e André Ventura acabaram o debate desta sexta-feira, na SIC, a trocarem duras acusações que incluíram alegados casos de pedofilia no Chega, supostas ligações do ex-líder da Iniciativa Liberal (IL) ao ex-primeiro-ministro José Sócrates e uma “prateleira dourada” em Bruxelas.

Sobre Mendes, o ex-líder da IL repetiu o que alega já ter dito: “Perguntaram-me se conseguia dizer alguma coisa sobre António José Seguro e eu disse que é sério, sobre Luís Marques Mendes disse que não podia dizer o mesmo”.

Em relação à divulgação dos nomes dos clientes da empresa de Mendes, o ex-líder da IL diz que “nunca” pediu que “divulgassem clientes” e deixou no ar o desafio ao antigo presidente do PSD para “explicar como é que ganha 700 e tal mil euros” da Abreu Advogados.

Ventura ainda exigiu que se conheçam também as origens dos rendimentos dos mandatários e financiadores das candidaturas presidenciais, referindo mesmo o nome do ex-ministro Miguel Poiares Maduro, mandatário nacional de Marques Mendes.

Lei da Nacionalidade – Cotrim sugere deixar cair alteração ao código penal, Ventura não abdica

Sobre o tema da Lei da Nacionalidade, cuja proposta aprovada pelo Parlamento viu chumbadas algumas normas pelo Tribunal Constitucional (TC), os dois candidatos concordaram na necessidade do diploma.

É “necessária e tem de ser atualizada”, defendeu João Cotrim de Figueiredo, justificando com o alegado “descontrolo total” na imigração. “Não sabemos quantas pessoas estão imigradas em Portugal”, alega o candidato apoiado pela IL, sugerindo que a lei “tem de ser aperfeiçoada”.

Cotrim aproxima-se de Ventura num tema caro ao eleitorado do Chega, mas é mais cauteloso do que o adversário. “Não insistiria na alteração ao código penal, é um desfavor que se faz à lei”, justifica o candidato apoiado pela IL, receando uma “birra” do Chega com o TC.

André Ventura foi taxativo: “Não vou abdicar que quando alguém que cometeu um crime não perca a nacionalidade”, referindo que “esta é uma questão importante”, lançando a partir deste debate um aviso implícito ao Governo da AD e a luís Montenegro.

O adversário acabou por lamentar: “Se vamos insistir na alteração ao código penal não vamos ter lei”. Cotrim diz que quer a lei da nacionalidade em vigor, mas questiona: “Vamos bater com a cabeça na parede até quando?”.

Ventura manteve-se no tema em velocidade de cruzeiro, defendendo que “a Europa está inundada de migração” e que “não aguenta mais migração”.

A “reforma dourada” de Cotrim

A partir daqui o debate começou a azedar. Do “isolacionismo” de Trump que Cotrim lamenta, ao Mercosul que Ventura abomina foi um salto e começaram as primeiras acusações.

O líder do Chega acusou Cotrim de ter deixado de ser presidente da IL “para ter uma reforma dourada na Europa”, que levou o adversário a defender-se: “Tenho uma reforma dourada e até me candidato a Presidente, vejam lá”.

A partir daí, João Cotrim de Figueiredo tentou colar Ventura a Moscovo, salientando as “dezenas de vezes em que deputados do Chega votam ao lado de Putin”. O líder do Chega insistiu que o adversário alegadamente “disse, quando saiu da IL, que não estava disponível para estar na política até aos 70 anos”.

Com o debate a subir muito de tom, Cotrim defendeu-se: “Não vou ter 70 anos”, lembrando que, em 2031, no fim do mandato, faltariam meses para chegar a essa idade. “Ah vai ter 69”, replicou Ventura, ao que o ex-líder da IL deu ainda o troco: “A sua dúvida é estúpida”, atirando ainda “conhece-me mal”.

Afinal, quem votou em Sócrates e quem despediu Moura Guedes da TVI?

Confrontado pela jornalista Clara de Sousa com uma diminuição de adesão dos jovens à sua candidatura, faixa que estará a ser conquistada pelo adversário, André Ventura disse que quer ganhar as presidenciais em “todos os segmentos”, acusando Cotrim de ser o “candidato do Príncipe Real”, afirmando-se como o candidato do “país real”.

Falou-se dos jovens, Ventura socorreu-se dos pensionistas. “Votou contra o aumento das pensões”, acusou. “O país de Bruxelas não é o país do salário mínimo de 800 euros”, disse ainda o líder do Chega, cavando a diferença para o alegado “elitismo” de Cotrim, que respondeu “não sei o que é isso do elitismo”.

Na troca de acusações, o ex-líder da IL acusou Ventura: “Votaste José Sócrates”, ao que o adversário respondeu ser uma acusação “muito grave”, negando várias vezes que o tenha feito.

Com muitas interrupções à mistura, Ventura acabou por sugerir que Cotrim teve influência na saída da jornalista Manuela Moura Guedes da TVI quando, em 2010, era diretor geral da estação de Queluz: “Sabemos bem quem fez o jogo do Sócrates”, garantindo que ele próprio “não estava na TVI a despedir a Manuela Moura Guedes”.

O debate tornou-se muito azedo, com Cotrim a acusar Ventura de “usar mentiras” e de ser “falso” que tenha demitido a jornalista. “Incompatibilizei-me com os administradores da TVI que estavam ligados a Sócrates”, justificou o candidato.

Pedofilia e castração química – “acabou, acabou”

Já com a moderadora a ter muita dificuldade em controlar o debate, Cotrim Figueiredo tinha a última palavra e confrontou André Ventura com aquilo que acusou de serem as “hipocrisias” do adversário, referindo os casos de pedofilia do Chega que “se sucedem”.

No lote desses “casos”, o candidato apoiado pela IL colocou Nuno Pardal, ex-vice-presidente da distrital Lisboa do Chega ou Artur Alves, ex-candidato do partido à câmara de Arruda dos Vinhos. Para além disso, Cotrim criticou a proximidade de Ventura “a pessoas como Orbán”, o primeiro-ministro da Hungria que “se debate com um caso de pedofilia desde 2021”.

“Quem bate no peito contra a pedofilia não pode ter estas sucessões de casos”, acabou por dizer Cotrim, com Ventura sempre a cortar a palavra do adversário e a jornalista Clara de Sousa a suplicar “acabou, acabou”.

Ventura ainda teve oportunidade para se distinguir do adversário: “Quero castrar os pedófilos, o João quer protegê-los”. Cotrim teve a última palavra para concluir que esteve “a debater com alguém que não tem perfil para ser Presidente da República”.