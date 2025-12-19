Cotrim vs. Ventura: Da pedofilia, a Sócrates, a batalha campal pelo voto à direita

19 dez, 2025 - 23:53 • Susana Madureira Martins
Trataram-se por tu, começaram por concordar sobre a polémica que envolve a divulgação da lista de clientes de Luís Marques Mendes, mas João Cotrim Figueiredo e André Ventura acabaram o debate desta sexta-feira, na SIC, a trocarem duras acusações que incluíram alegados casos de pedofilia no Chega, supostas ligações do ex-líder da Iniciativa Liberal (IL) ao ex-primeiro-ministro José Sócrates e uma “prateleira dourada” em Bruxelas.
O resultado da meia hora de debate entre os dois candidatos à Presidência da República foi caótico, com a jornalista Clara de Sousa a ter dificuldade em gerir os tempos de palavra e a selvajaria de acusações metralhadas nos últimos minutos por Cotrim e Ventura.
No dia em que Luís Marques Mendes, candidato presidencial apoiado pelo PSD, divulgou os nomes dos clientes da empresa que detinha e que, entretanto, cessou atividade, André Ventura lançou a suspeita de que “não sabemos se é tudo” e acusou o ex-líder do PSD de ser o candidato “mais condicionado” e o “menos transparente de todos” pela ligação que tem ao Governo.
Ventura disse que, enquanto deputado, sempre apresentou declarações de rendimentos, garantiu que apenas tem “uma conta bancária”. Cotrim disse, por seu turno que foi “obrigado” a entregar as declarações de rendimentos e garante estar “disponível” para prestar contas.
Presidenciais 2026
Sobre Mendes, o ex-líder da IL repetiu o que alega já ter dito: “Perguntaram-me se conseguia dizer alguma coisa sobre António José Seguro e eu disse que é sério, sobre Luís Marques Mendes disse que não podia dizer o mesmo”.
Em relação à divulgação dos nomes dos clientes da empresa de Mendes, o ex-líder da IL diz que “nunca” pediu que “divulgassem clientes” e deixou no ar o desafio ao antigo presidente do PSD para “explicar como é que ganha 700 e tal mil euros” da Abreu Advogados.
Ventura ainda exigiu que se conheçam também as origens dos rendimentos dos mandatários e financiadores das candidaturas presidenciais, referindo mesmo o nome do ex-ministro Miguel Poiares Maduro, mandatário nacional de Marques Mendes.
Sobre o tema da Lei da Nacionalidade, cuja proposta aprovada pelo Parlamento viu chumbadas algumas normas pelo Tribunal Constitucional (TC), os dois candidatos concordaram na necessidade do diploma.
É “necessária e tem de ser atualizada”, defendeu João Cotrim de Figueiredo, justificando com o alegado “descontrolo total” na imigração. “Não sabemos quantas pessoas estão imigradas em Portugal”, alega o candidato apoiado pela IL, sugerindo que a lei “tem de ser aperfeiçoada”.
Cotrim aproxima-se de Ventura num tema caro ao eleitorado do Chega, mas é mais cauteloso do que o adversário. “Não insistiria na alteração ao código penal, é um desfavor que se faz à lei”, justifica o candidato apoiado pela IL, receando uma “birra” do Chega com o TC.
André Ventura foi taxativo: “Não vou abdicar que quando alguém que cometeu um crime não perca a nacionalidade”, referindo que “esta é uma questão importante”, lançando a partir deste debate um aviso implícito ao Governo da AD e a luís Montenegro.
O adversário acabou por lamentar: “Se vamos insistir na alteração ao código penal não vamos ter lei”. Cotrim diz que quer a lei da nacionalidade em vigor, mas questiona: “Vamos bater com a cabeça na parede até quando?”.
Ventura manteve-se no tema em velocidade de cruzeiro, defendendo que “a Europa está inundada de migração” e que “não aguenta mais migração”.
A partir daqui o debate começou a azedar. Do “isolacionismo” de Trump que Cotrim lamenta, ao Mercosul que Ventura abomina foi um salto e começaram as primeiras acusações.
O líder do Chega acusou Cotrim de ter deixado de ser presidente da IL “para ter uma reforma dourada na Europa”, que levou o adversário a defender-se: “Tenho uma reforma dourada e até me candidato a Presidente, vejam lá”.
A partir daí, João Cotrim de Figueiredo tentou colar Ventura a Moscovo, salientando as “dezenas de vezes em que deputados do Chega votam ao lado de Putin”. O líder do Chega insistiu que o adversário alegadamente “disse, quando saiu da IL, que não estava disponível para estar na política até aos 70 anos”.
Com o debate a subir muito de tom, Cotrim defendeu-se: “Não vou ter 70 anos”, lembrando que, em 2031, no fim do mandato, faltariam meses para chegar a essa idade. “Ah vai ter 69”, replicou Ventura, ao que o ex-líder da IL deu ainda o troco: “A sua dúvida é estúpida”, atirando ainda “conhece-me mal”.
Confrontado pela jornalista Clara de Sousa com uma diminuição de adesão dos jovens à sua candidatura, faixa que estará a ser conquistada pelo adversário, André Ventura disse que quer ganhar as presidenciais em “todos os segmentos”, acusando Cotrim de ser o “candidato do Príncipe Real”, afirmando-se como o candidato do “país real”.
Falou-se dos jovens, Ventura socorreu-se dos pensionistas. “Votou contra o aumento das pensões”, acusou. “O país de Bruxelas não é o país do salário mínimo de 800 euros”, disse ainda o líder do Chega, cavando a diferença para o alegado “elitismo” de Cotrim, que respondeu “não sei o que é isso do elitismo”.
Na troca de acusações, o ex-líder da IL acusou Ventura: “Votaste José Sócrates”, ao que o adversário respondeu ser uma acusação “muito grave”, negando várias vezes que o tenha feito.
Com muitas interrupções à mistura, Ventura acabou por sugerir que Cotrim teve influência na saída da jornalista Manuela Moura Guedes da TVI quando, em 2010, era diretor geral da estação de Queluz: “Sabemos bem quem fez o jogo do Sócrates”, garantindo que ele próprio “não estava na TVI a despedir a Manuela Moura Guedes”.
O debate tornou-se muito azedo, com Cotrim a acusar Ventura de “usar mentiras” e de ser “falso” que tenha demitido a jornalista. “Incompatibilizei-me com os administradores da TVI que estavam ligados a Sócrates”, justificou o candidato.
Já com a moderadora a ter muita dificuldade em controlar o debate, Cotrim Figueiredo tinha a última palavra e confrontou André Ventura com aquilo que acusou de serem as “hipocrisias” do adversário, referindo os casos de pedofilia do Chega que “se sucedem”.
No lote desses “casos”, o candidato apoiado pela IL colocou Nuno Pardal, ex-vice-presidente da distrital Lisboa do Chega ou Artur Alves, ex-candidato do partido à câmara de Arruda dos Vinhos. Para além disso, Cotrim criticou a proximidade de Ventura “a pessoas como Orbán”, o primeiro-ministro da Hungria que “se debate com um caso de pedofilia desde 2021”.
“Quem bate no peito contra a pedofilia não pode ter estas sucessões de casos”, acabou por dizer Cotrim, com Ventura sempre a cortar a palavra do adversário e a jornalista Clara de Sousa a suplicar “acabou, acabou”.
Ventura ainda teve oportunidade para se distinguir do adversário: “Quero castrar os pedófilos, o João quer protegê-los”. Cotrim teve a última palavra para concluir que esteve “a debater com alguém que não tem perfil para ser Presidente da República”.