Já se conhece a ordem do boletim de voto. Gouveia e Melo fica em último

O primeiro nome a sair da urna foi o de Luís Marques Mendes, sendo-lhe depois atribuído o número 11. O mesmo procedimento foi adotado para os outros candidatos, ficando estabelecido o ordenamento final.

Os trabalhos foram liderados por José João Abrantes, presidente do TC, a que assistiram representantes das diversas candidaturas e jornalistas, que pela primeira vez puderam assistir à sessão.

Marques Mendes foi o primeiro nome a sair, mas não fica no topo do boletim. Esse lugar é para o antigo autarca Ricardo Sousa, enquanto que em 14.º e último lugar, vai aparecer Henrique Gouveia e Melo. Assim ditou o sorteio realizado no Tribunal Constitucional, esta sexta-feira.

André Pestana surge em segundo lugar no boletim, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) na terceira posição, Joana Amaral Dias na quarta, Manuel João Vieira em quinto, José Cardoso em sexto, Catarina Martins (apoiada pelo BE) em sétimo, sendo seguida por João Cotrim Figueiredo (apoiado pela IL) e por Humberto Correia, em nono.

António José Seguro (apoiado pelo PS) ocupa o 10.º lugar, sendo seguido no boletim por Marques Mendes, o candidato que conta com o apoio dos partidos do Governo (PSD e CDS-PP), enquanto André Ventura (apoiado pelo Chega) está na 12.ª linha e António Filipe (apoiado pelo PCP) na 13.ª.

Até ao prazo-limite de 18 de dezembro dirigiram-se ao TC 14 cidadãos que entregaram documentação com a intenção de concorrerem ao Palácio de Belém, segundo fonte da secretaria-geral do órgão de soberania.

Os juízes do Palácio Ratton têm até 24 de dezembro para verificar a admissibilidade das proposituras, nomeadamente o número mínimo de 7.500 assinaturas válidas de cidadãos eleitores.

Segue-se um período de recurso por parte das candidaturas consideradas inelegíveis ou com irregularidades e a decisão final é proferida até 02 de janeiro.