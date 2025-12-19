Ouvir
Joana Amaral Dias quer defender soberania nacional perante "UE cada vez mais totalitária"

19 dez, 2025 - 00:02

Candidata presidencial formalizou a candidatura, defendeu que o Presidente da República hoje vive "como um xá da Pérsia" e diz estar a ser alvo de boicote mediático por ser uma "voz incómoda".

A+ / A-

Joana Amaral Dias justificou esta quinta-feira a sua candidatura a Belém com a necessidade de defender a soberania nacional perante uma "UE cada vez mais totalitária" e considerou estar a ser alvo de boicote mediático por ser uma "voz incómoda".

Em declarações aos jornalistas após ter entregado as assinaturas no Tribunal Constitucional, formalizando a sua candidatura a Presidente da República, Joana Amaral Dias defendeu é a única que "defende efetivamente o povo português dos interesses estrangeiros que estão a abocanhar e a devorar Portugal".

"Que defende os portugueses e Portugal nas suas liberdades e garantias, nomeadamente aquelas que têm sido sistematicamente ameaçadas por via de uma União Europeia (UE) cada vez mais totalitária, mas que defende também a soberania alimentar, energética. Quero ter uma Presidência da República que diga efetivamente a verdade aos portugueses", afirmou.

Joana Amaral Dias disse que a primeira medida que tomaria como Presidente da República seria "vetar o próprio orçamento para a própria Presidência da República", que considerou permitir que o chefe de Estado "viva como um xá da Pérsia, um sultão, um rajá".

"O Presidente da República é eleito por eleição direta, é um cargo uninominal e, por isso, tem de dar justamente esse exemplo de combate à corrupção", defendeu.

A candidata presidencial, que foi igualmente cabeça de lista no ADN nas últimas eleições europeias e também nas legislativas, considerou ainda que a sua candidatura está a ser alvo de um boicote mediático por parte de "cartel das televisões", o que considerou dever-se a ser "uma voz incómoda", alegando ser a única que "denuncia o "lóbi" das farmacêuticas e do armamento".

Questionada sobre o seu objetivo eleitoral e se admite apoiar algum candidato na segunda volta, Joana Amaral Dias disse que, se a comunicação social lhe der "condições equitativas", terá mais votos e descartou apoiar qualquer novo candidato mais tarde, a não ser que "fale a verdade aos portugueses".

