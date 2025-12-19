Ouvir
Ucrânia

Marcelo considera que UE "esteve à altura do desafio" com acordo de financiamento

19 dez, 2025 - 16:22 • Lusa

O Presidente da República saudou hoje o acordo alcançado no Conselho Europeu para conceder um apoio de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, considerando que a UE "esteve à altura do desafio".

A+ / A-

O Presidente da República saudou esta sexta-feira o acordo alcançado no Conselho Europeu para conceder um apoio de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, considerando que a UE "esteve à altura do desafio".

Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "saúda a decisão do Conselho Europeu de conceder um empréstimo de 90 mil milhões de euros para dar resposta às necessidades financeiras da Ucrânia nos próximos dois anos, a par da prorrogação das sanções contra a Rússia".

"Trata-se de um passo fundamental para alcançar uma paz justa na Ucrânia, demonstrando que os líderes europeus permanecem unidos no seu apoio inabalável à Ucrânia e ao povo ucraniano. Num momento crucial, a Europa esteve à altura do desafio", lê-se.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) chegaram a acordo, em Bruxelas, para conceder um apoio de 90 mil milhões de euros à Ucrânia para os próximos dois anos, anunciou o presidente do Conselho Europeu.

"Temos um acordo. A decisão de conceder 90 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia para 2026-27 foi aprovada. Comprometemo-nos e cumprimos", anunciou António Costa, na sua conta oficial na rede social X, ao cabo de mais de 15 horas de negociações numa cimeira em Bruxelas.

O compromisso a nível dos 27 foi alcançado em torno daquele que era designado o "plano B", a emissão de dívida conjunta, dado o "plano A", um empréstimo de reparações com base nos ativos russos imobilizados, não ter obtido consenso, designadamente devido à rejeição da Bélgica.

