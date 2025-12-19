Ouvir
Presidenciais 2026

Nova sondagem coloca Ventura a liderar e Gouveia e Melo em quinto

19 dez, 2025 - 02:37 • Diogo Camilo

​É a quarta sondagem consecutiva em que André Ventura surge à frente na liderança da intenção de votos, mas o líder do Chega volta a perder para todos numa eventual segunda volta.

A+ / A-

São já quatro as sondagens que colocam André Ventura na frente da intenção de votos para a primeira volta das eleições presidenciais de 18 de janeiro.

O barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, o Now, a CMTV e o Jornal de Negócios18,7% ao líder do Chega, enquanto Luís Marques Mendes tem 16,9%, mas a grande notícia é Henrique Gouveia e Melo no quinto lugar - atrás de Cotrim de Figueiredo e António José Seguro.

O almirante tem apenas 11,9%, mas mantém-se em empate técnico com o primeiro lugar, dada a margem de erro de +/- 4%.

No inquérito, que foi feito de 12 a 16 de dezembro - que coincidiu com o período do debate entre Ventura e Gouveia e Melo -, participaram 611 pessoas.

Cotrim de Figueiredo, com 13,6%, surge pela primeira vez no terceiro lugar e volta a subir nas intenções de voto, enquanto António José Seguro tem 12,8%.

Atrás, Catarina Martins aparece com 6,4%, Jorge Pinto com 4,3%, à frente de António Filipe, que tem 3,9%.

A percentagem de pessoas que não sabe em quem votar, ou quer votar nulo, branco ou noutro candidato é de 11,6% - bastante inferior à sondagem do último mês realizada pela mesma empresa.

