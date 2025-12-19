Presidenciais: Admitidas 11 das 14 candidaturas incluindo a de Manuel João Vieira

Onze das 14 candidaturas presidenciais entregues no Tribunal Constitucional estão em condições de serem admitidas, incluindo a do músico Manuel João Vieira, enquanto Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa foram notificados para corrigirem irregularidades.

Segundo um acórdão publicado esta sexta-feira, o Tribunal Constitucional mandou notificar os mandatários destes três candidatos para suprirem as irregularidades identificadas no prazo de dois dias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Estão já "em condições de serem admitidas" as candidaturas de Gouveia e Melo, Marques Mendes, António Filipe, Catarina Martins, António José Seguro, Humberto Correia, André Pestana, Jorge Pinto, Cotrim Figueiredo, André Ventura e a do pintor e músico Manuel João Vieira.

O TC verificou que estas onze candidaturas entregaram processos "regularmente organizados", que os documentos são autênticos e demonstrativos da elegibilidade dos respetivos candidatos e que contém um número de declarações de apresentação "entre o mínimo de 7.500 e o máximo de 15.000 eleitores, constitucional e legalmente estabelecidos".