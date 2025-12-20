Montenegro admite presença de militares portugueses na Ucrânia em forças de paz

Luís Montenegro admite vir a ter militares portugueses na Ucrânia como parte integrante de forças de paz. No entanto, o primeiro-ministro ressalva que isso só será possível depois do fim da guerra. O primeiro-ministro falava em conferência de imprensa, em Kiev, depois de reunir-se com o Presidente ucraniano. "Nós não teremos militares nossos no terreno em tempo de guerra, mas é sabido que no âmbito da Coalition of Willing, Portugal já colabora hoje do ponto de vista de operações marítimas e aéreas", disse o chefe de Governo. "Num contexto de um processo de paz, num contexto de estabelecimento de garantias de segurança, nada vai obstar a que militares portugueses possam fazer na Ucrânia o que já estão a fazer aqui ao lado, na Eslováquia, na Roménia, na Letónia, na Lituânia, em tantos outros países onde as nossas forças nacionais destacadas no âmbito da União Europeia, no âmbito da NATO, participam em missões de paz e participam em missões de dissuasão e de segurança", afirmou o primeiro-ministro.

Veja as imagens: Montenegro chega a Kiev "para expressar apoio direto de Portugal à Ucrânia"

Montenegro é o primeiro chefe de governo a visitar Kiev após o Conselho Europeu que decidiu mobilizar 90 mil milhões por empréstimo à Ucrânia nos próximos 2 anos. Durante o encontro, este sábado na capital ucraniana, Portugal e a Ucrânia assinaram um acordo para a cooperar na produção de drones. Assim, Kiev e Lisboa poderão vir a coproduzir veículos não tripulados de fiscalização marítima. Na rede social x, o assessor de Zelensky, Alexander Kamyshin congratulou-se com a assinatura do acordo. "Comprovamos que os nossos USV (Veículos de Superfície Não Tripulados) funcionam perfeitamente contra navios de guerra e submarinos russos. Agora, eles ajudarão Portugal a defender a Europa pelo mar."

"Apoio direto de Portugal à Ucrânia" Após uma viagem de mais de 8 horas de comboio a partir da Polónia, Luís Montenegro desembarcou este sábado de manhã na estação ferroviária de Kiev, acompanhado do ministro da Defesa, Nuno Melo. Como é habitual nas visitas de altas individualidades a Kiev, o programa do primeiro-ministro português está envolto em sigilo. Por norma, os chefes de Estado e de Governo encontram-se com o primeiro-ministro e com o presidente do Parlamento antes da incontornável reunião com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.