Seguro quer voto útil da esquerda, António Filipe não desiste e lembra que adversário não é “nem Zenha, nem Sampaio”

Os frente a frente entre os candidatos da esquerda a ficarem para a reta final do lote de debates dos candidatos presidenciais nas televisões, com António Filipe a meter o pé na porta de António José Seguro e a disputar o eleitorado num mano a mano em que ambos se declararam em “condições” de chegar à segunda volta.

António Filipe mantém que Seguro não é um candidato de esquerda, apesar do apoio do PS e tentou colar o adversário à direita e ao governo da AD de Pedro Passos Coelho, relembrando a “abstenção violenta e construtiva” do ex-líder socialista no Orçamento do Estado de 2012.

O diálogo mais relevante entre os dois candidatos presidenciais no debate deste sábado na TVI teve o gatilho em Seguro quando elogiou o “esforço” de Filipe para “explicar a razão por que se candidata”, mas vaticinando que o adversário “vai dormir mal de 18 para 19 [de janeiro] se nessa noite for André Ventura e Marques Mendes a passar à segunda volta das eleições”.

Seguro considera que “desta vez”, o voto útil é na sua candidatura e “à primeira volta”, alegando que António Filipe “não tem condições para passar à segunda volta”, ao que o adversário ripostou com um “ora essa”.

O candidato apoiado pelo PS argumentou ainda que “os eleitores que querem que alguém de esquerda moderada esteja na segunda volta” votarão em si, “caso contrário” o voto em António Filipe ou “noutro candidato” à esquerda do PS “é meio voto na direita”.

Numa reação sibilina, António Filipe recuperou a ideia dos pesos e contra freios resumida em ovos, que Seguro gosta de citar. “Há aquela ideia de não por os ovos todos no mesmo cesto. Considero que os votos de António José Seguro estão no mesmo cesto dos de Luís Marques Mendes e André Ventura”.

A isto, Filipe acrescentaria que “se os eleitores quiserem ovos noutro cesto” terão de votar na sua candidatura, que é, diz, a que “faz a diferença”. Ao seu estilo certeiro, o ex-deputado do PCP lembrou que, em tempos, candidatos presidenciais do partido a que pertence desistiram em favor de candidatos do PS. Só que agora não é a mesma coisa.

“Já houve situações em que os candidatos apoiados pelo PCP desistiram na primeira volta para apoiar, num caso, em Salgado Zenha e noutro caso para apoiar Jorge Sampaio. Tenho de dizer com simpatia, sem o desconsiderar que António José Seguro nem é Salgado Zenha nem Jorge Sampaio”, rematou Filipe, deixando implícito que não irá desistir da corrida

Seguro assumiu que é “verdade”, mas insistiu que é o “único do espaço da esquerda” que pode chegar à segunda volta, assumindo que “nem sequer” se equipara a Zenha ou a Sampaio.

Num debate vivo e civilizado, António Filipe foi sempre tentando colar Seguro a políticas de direita, alegando que “quando começou o período da Troika vimos as posições muito coincidentes com Passos Coelho”, estratégia que o adversário percebeu cedo e que classificou como “um mito urbano”, pedindo: “Não me cole onde não sou colável”.

Seguro salientou que com Filipe “há uma convergência no combate às desigualdades sociais, mas o caminho para as combater é diferente”. Questionado pelo jornalista José Alberto Carvalho sobre se a geringonça (2015-2019) foi boa ou má, o socialista tentou desviar, mas acabou por admitir que “como solução para o país, naquele momento, houve consequências com ganhos”, dando os sucessivos aumentos do salário mínimo nacional como exemplo do “esforço que foi feito”.

O próximo debate está marcado para este domingo, na RTP, entre Catarina Martins e Jorge Pinto.