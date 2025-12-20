Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Sousa Real reeleita porta-voz e conquista todos os lugares da direção

20 dez, 2025 - 18:35 • Lusa

O partido tinha anunciado que estariam presentes no Congresso 114 delegados, mas o número final ficou muito aquém do previsto.

A+ / A-

Inês de Sousa Real foi reeleita, este sábado, para um terceiro mandato como porta-voz do PAN, com 69 dos 72 votos dos delegados, conquistando todos os lugares da direção.

Os resultados foram anunciados pela presidente da Mesa do X Congresso do PAN, João Fontes da Costa, cerca das 17h45 horas, depois de uma votação por voto secreto, que decorreu na última hora antes da divulgação do apuramento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em 72 votos possíveis (número de delegados presentes), a lista B, "Em frente pelas causas", conseguiu 69 votos (95,3 %) e a lista A, "Transformar para Crescer", que esteve ausente em protesto, teve apenas um voto (1,38%). Houve ainda dois votos brancos.

O partido tinha anunciado que estariam presentes no Congresso 114 delegados, mas o número final ficou muito aquém do previsto.

Assim, a lista de Inês de Sousa Real aumenta a presença na Comissão Política Nacional, ficando com todos os 27 lugares.

Em 2023, Inês de Sousa Real tinha conseguido 72% dos votos (correspondentes a 20 lugares) no IX Congresso do partido. Em 133 votos possíveis, a lista A "Pelas causas que nos unem", conseguiu 97 votos (72%) e a lista B "Mais PAN, Agir para renovar" 35 votos (28%, correspondentes a sete mandatos), tendo-se registado também um voto branco.

No que toca ao Conselho de Jurisdição Nacional, a lista B obteve 71 votos, o que significou que a lista da porta-voz fica com a totalidade dos três lugares deste órgão. A lista A teve apenas um voto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?