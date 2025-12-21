Cotrim de Figueiredo duvida das vantagens de ter um jovem no Conselho de Estado

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo manifestou este domingo dúvidas sobre as vantagens de ter um jovem no Conselho de Estado, defendendo que é "mais prático" ir às escolas e universidades ouvir os problemas da juventude.

"Não sou grande adepto desses simbolismos, mas também não posso dizer que é uma péssima ideia, porque nunca estive numa reunião do Conselho de Estado. Agora, imagino um jovem de 20 ou 25 anos numa reunião com 15 pessoas, toda elas acima dos 50, ou 60 ou 70 [anos], a discutir à vez durante três horas e tenho mais pena do jovem do que vejo vantagens nisso", argumentou o candidato presidencial.

Cotrim Figueiredo falava aos jornalistas, na feira da Tocha, em Cantanhede, Coimbra, após questionado sobre a ideia do seu adversário Luís Marques Mendes de haver um jovem no órgão de consulta do Presidente da República.

"Se calhar é mais prático fazer o que eu faço, que é estar permanentemente em contacto com escolas secundárias, com o ensino superior, a falar com eles, com os seus problemas, sentir esta ânsia que sentem de não terem perspetivas de futuro suficientes, tentar entender que a epidemia de saúde mental que grassa nos jovens não é um problema menor e tem de ser tratada e tem a ver com a desesperança", enfatizou.