Pastoral dos Ciganos diz a Ventura que "na democracia não pode valer tudo"

“Na democracia não pode valer tudo”. O diretor da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, Hélder Afonso, responde a André Ventura, no caso dos cartazes contra a comunidade cigana.



Em declarações à Renascença, no dia em que o Tribunal Cível de Lisboa mandou o líder do Chega retirar os cartazes, Hélder Afonso lamenta que os ciganos sejam “sempre armas de arremessos” e o “bode expiatório do senhor André Ventura”.

“Não pode valer tudo na nossa democracia, não pode valer tudo nos atos que nós fazemos, não pode valer tudo para denegrir uma minoria étnica”, afirma.

O diretor da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos garante que tem todo o respeito pelo líder do Chega, mas deixa um apelo a André Ventura, até enquanto católico.

“Queremos fazer um apelo a André Ventura que repense, é um homem de bem, penso que com bastantes conhecimentos de Igreja, que pense também na questão social das crianças, na questão da discriminação das crianças na escola, que podem eventualmente ser discriminadas por este tipo de atos, que repense a forma como fala dos ciganos, porque 99,9% são pessoas de bem”, sublinha Hélder Afonso.