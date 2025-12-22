Ouvir
PS envia a Ventura dossiê com “mais de 100 mentiras e imprecisões” do Chega

22 dez, 2025 - 10:37 • Lusa

Após uma “análise não exaustiva” concluiu-se que “são mais de 100 mentiras, imprecisões e manipulações verificadas e veiculadas” diz Eurico Brilhante Dias.

O líder parlamentar do PS enviou esta segunda-feira ao presidente do Chega um dossiê com “mais de 100 mentiras, imprecisões e manipulações verificadas” que acusa André Ventura e outros deputados do partido de terem veiculado.

“Venho, por este meio, fazer chegar ao seu conhecimento os dossiês apresentados no plenário durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado 2026, com o resultado do `fact check´ às suas afirmações proferidas publicamente, desde 2020 até agora”, pode ler-se numa carta enviada por Eurico Brilhante Dias, à qual a agência Lusa teve acesso.

Segundo o líder parlamentar do PS, após uma “análise não exaustiva” concluiu-se que “são mais de 100 mentiras, imprecisões e manipulações verificadas e veiculadas”, sobretudo por André Ventura e outros deputados do partido.

“Considero que esta forma de fazer política não é aceitável, apoiando-se na mentira e na desinformação para divulgar ideias e propostas muitas vezes extremistas, xenófobas e que incitam ao ódio”, criticou.

O PS, segundo Eurico Brilhante Dias, vai continuar “a apresentar as propostas que considera serem as melhores para a vida dos portugueses” e vai promover “valores como a liberdade, a igualdade e o progresso”.

“É preciso parar a mentira a bem da melhoria das condições de vida dos portugueses e da saúde da democracia”, disse.

