PS vai propor reforço do apoio às IPSS para libertar mais de duas mil camas nos hospitais

O PS vai propor o reforço do apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) para libertar mais de 2.000 camas dos hospitais, disse hoje o secretário-geral após visitar um lar de idosos em Gaia.

O PS vai propor o reforço do apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) para libertar mais de duas mil camas dos hospitais, disse esta segunda-feira o secretário-geral após visitar um lar de idosos em Gaia.

"O PS levará, durante o mês de janeiro, à Assembleia da República, uma proposta para reforçar a comparticipação do Estado e para dar seguimento a um acordo que foi estabelecido no decurso da pandemia [de covid-19], entre o Estado e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), tendo em vista garantir respostas sociais para libertar mais de 2.000 camas que temos hoje ocupadas nos hospitais", disse hoje aos jornalistas José Luís Carneiro.

Falando após uma visita ao Centro Social da Paróquia de São Salvador de Grijó, em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), o líder socialista lembrou que os idosos "não têm quaisquer outras respostas na comunidade onde poderiam ter um envelhecimento mais digno e um acompanhamento mais fraterno da parte de cada uma das comunidades locais de onde são oriundos".

Em causa está um "programa que estava em curso que é do tempo da ministra Ana [Mendes] Godinho e da ministra Marta Temido, uma na Segurança Social e outra na Saúde".

"Esse programa não teve prosseguimento, e portanto trata-se de garantir que o Estado dá cumprimento a esse programa e, além disso, reforça as comparticipações financeiras por forma a que as instituições possam acolher esses idosos".

Questionado sobre o impacto financeiro da proposta do PS, José Luís Carneiro disse que só na fase de apresentação da proposta serão conhecidos "os termos em que esses acordos devem ser feitos com as instituições".

O líder socialista foi também questionado sobre outros temas da atualidade, mas além da promulgação do OE2026 e da proposta feita no âmbito da visita ao centro social de Grijó, não se quis pronunciar.

