Tribunal manda Chega retirar cartazes sobre ciganos

22 dez, 2025 - 12:55 • João Malheiro

Ricardo Sá Fernandes, advogado que representa a queixa contra o Chega, considera que a decisão é "uma vitória da resistência do povo cigano".

O Chega vai ter de retirar os cartazes do Chega que têm a frase "os ciganos têm de cumprir a lei". Segundo a Lusa, a ordem terá de ser cumprida num prazo de 24 horas.

Segundo o "Expresso", o Tribunal Cível de Lisboa deu razão às pessoas que agiram contra os cartazes do partido de André Ventura.

Ao semanário, o advogado Ricardo Sá Fernandes, advogado que representa a queixa contra o Chega, considera que a decisão é "uma vitória da resistência do povo cigano" e que é importante para haver "um país mais justo e decente".

Para os autores da ação, os cartazes "passam a mensagem de que os ciganos não cumprem a lei", o que "estigmatiza e humilha o povo cigano no seu todo".

O candidato presidencial André Ventura considera que a ação judicial para retirada dos seus cartazes com referências à comunidade cigana representa uma “jogada política” e disse que só os retirará por ordem do tribunal. No entanto, já tinha admitido que iria aceitar a decisão agora conhecida, caso se confirmasse.

É esperado que André Ventura fala aos jornalistas no final da sua audiência no Palácio da Justiça, em Lisboa.

