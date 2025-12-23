Madeira pede intervenção do Governo para desbloquear situação no porto de Leixões

O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) pediu esta terça-feira a intervenção do Ministério das Infraestruturas e Habitação para resolver o abastecimento da região, classificando como "inaceitável" a acumulação de contentores no porto de Leixões devido a um novo sistema aduaneiro.

"É inaceitável o que se está a passar no porto de Leixões com a retenção da carga para a Madeira que põe em causa o abastecimento de bens essenciais e de mercadorias nesta altura do ano", refere o secretário regional da Economia, o centrista José Manuel Rodrigues, numa carta enviada ao ministro Miguel Pinto Luz.

O governante madeirense entende que o Governo Central deve intervir rapidamente para desbloquear a situação, que considera ser "altamente lesiva da economia regional", prejudicando "a vida das empresas e das famílias".

José Manuel Rodrigues sublinha que em causa está o acumular de contentores no porto de Leixões devido às mudanças para um novo sistema informático, que obrigou o concessionário Yilport a fechar as portas à entrada de novos contentores por falta de espaço.

O secretário regional da Económica refere que o Terminal de Contentores de Leixões (TCL) emitiu um comunicado indicando que a "situação complexa" decorre da entrada em vigor do SiMTeM -- Sistema Integrado dos Meios de Transporte e das Mercadorias e de "várias disfunções e dificuldades em processar as autorizações de saída por parte de todos os intervenientes no processo de desalfandegamento".

No mesmo comunicado, o concessionário do TCL informa ter sido compelido a interromper a receção de contentores de exportação a partir de 23 de dezembro de 2025.

"Esta decisão põe em causa o normal abastecimento da Madeira, em especial nesta época natalícia", afirma José Manuel Rodrigues, apelando aos "esforços de todas as partes", nomeadamente serviços alfandegários e Governo da República, para que sejam encontradas soluções rapidamente.