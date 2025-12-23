Marcelo convoca Conselho de Estado para analisar guerra na Ucrânia

Marcelo Rebelo de Sousa convocou uma reunião do Conselho de Estado para analisar "a situação internacional, em particular a situação na Ucrânia".

A reunião está marcada para 9 de janeiro, uma sexta-feira, e deverá decorrer pelas 15h00, segundo nota no site da Presidência.

O encontro do Conselho de Estado é marcado no dia em que a Ucrânia dá conta das consequências de ataques russos que fizeram três mortos, incluindo uma criança.

O país está igualmente a atravessar cortes de energia em várias regiões. Os novos cortes de energia ocorrem num momento em que a Ucrânia enfrenta temperaturas próximas de zero ou mesmo negativas em grande parte do território.

Em paralelo, a Rússia diz estar pronta para confirmar num acordo legal que não tem intenção de atacar a União Europeia ou a Nato, afirmou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, citado pela agência estatal RIA Novosti.

As palavras de Ryabkov surgem num momento em que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, admitiu abandonar a ambição de adesão da Ucrânia à Nato, numa tentativa de demonstrar abertura para um acordo que permita pôr fim ao conflito.

Em troca, Zelenskyy e vários aliados europeus têm defendido garantias de segurança semelhantes ao artigo 5.º da Nato, o princípio fundador da Aliança Atlântica que considera um ataque a um Estado-membro como um ataque a todos.